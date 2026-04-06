Правоохранители разоблачили хищения в «Укргаздобыче» на 295 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного общества и бывшему должностному лицу АО «Укргаздобыча», esbu.gov.ua

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили противоправную схему в сфере добычи природного газа. Правоохранители нейтрализовали механизм хищения средств в АО «Укргаздобыча», который нанес государству ущерб более чем на 295 млн грн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как работала схема

По материалам дела, организаторами схемы были бывшие должностные лица АО «Укргаздобыча» в сговоре с аффилированными предпринимателями.

Как установило расследование, схема заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании. Это происходило за счет искусственного завышения стоимости материалов, необходимых для добычи газа.

Установлено, что подконтрольные фигурантам частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам, а затем продавали АО «Укргаздобыча» по ценам, завышенным в 2−3 раза. Позже прибыль от таких махинаций распределялась между участниками схемы.

Подтвержденный ущерб

Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили, что такие действия нанесли государственной компании ущерб более чем на 295 млн грн.

Подозрения

Правоохранители объявили подозрение руководителю частного общества и бывшему должностному лицу АО «Укргаздобыча», который организовывал проведение тендера по закупкам, по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

