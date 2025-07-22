Гранты на частный детсад: Правительство расширило программу «Собственное дело» — Finance.ua

Гранты на частный детсад: Правительство расширило программу «Собственное дело»
Правительство расширило грантовую программу «Собственное Дело» — украинцы смогут взять грант до 1 млн грн на открытие частных заведений дошкольного образования.
О принятии Кабмином соответствующего решения сообщили в Минэкономики.
«Собственное дело» — одна из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. За три года ее действия 27 тысяч украинцев получили гранты на начало или развитие своего дела. Теперь гранты по программе смогут получить и предприниматели, которые работают или хотят начать бизнес в сфере дошкольного образования. До 1 млн грн можно взять на открытие детского сада, яслей, центра развития ребенка. Через гранты мы инвестируем в развитие сети дошкольных заведений, чтобы увеличить количество мест для обучения маленьких украинцев", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
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Что предполагает программа
Согласно условиям программы, украинцы могут получить грант на открытие или развитие заведений дошкольного образования (ясли, детский сад, семейный сад, мини-сад, специальный детский сад, центр развития ребенка) в размере:
- до 500 тыс. грн — при условии создания не менее двух рабочих мест;
- 500 тыс. грн — 1 млн грн — при создании не менее четырех рабочих мест и софинансирования 70/30 (70% - средства гранта, 30% - средства грантера).
Грант предприниматели могут направить на ремонт и обустройство помещений заведений дошкольного образования, приобретение необходимого оборудования, мебели, техники, оснащения, в частности это может быть интерактивное оборудование, игрушки, методические и учебные материалы, а также услуги маркетинга и рекламы, транспорт для нужд заведения или даже запуск по франшизе.
Заявки на получение гранта подаются через портал «Дія» вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.
Справка Finance.ua:
- по грантовой программе «Собственное Дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса;
- получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Для получения гранта свыше 75 тыс. грн обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта;
- украинцы в возрасте до 25 лет могут получить грант в размере до 150 тыс. гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно;
- предприниматели восьми прифронтовых регионов могут получить грант до 500 тыс. грн при создании 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта;
- средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения;
- информацию о получении гранта по программе «Собственное Дело» можно найти на сайте программы.
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