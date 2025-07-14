В Украине будут платить 50 тыс. грн за рождение ребенка: Кабмин согласовал законопроект — Finance.ua

В Украине будут платить 50 тыс. грн за рождение ребенка: Кабмин согласовал законопроект Сегодня 14:06 — Личные финансы

В Украине будут платить 50 тыс. грн за рождение ребенка: Кабмин согласовал законопроект

Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, предусматривающий увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 10,3 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Документ также включает ряд других социальных инициатив для поддержки родителей и новорожденных.

Что изменится

1. Ежемесячная поддержка для мам без профессионального стажа. Женщины, родившие ребенка, но не имеющие стажа, сейчас получают менее 1 тыс. гривен в месяц. После принятия закона выплата вырастет до 7 тыс. гривен ежемесячно.

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2. Пособие по уходу за ребенком до года. Вводится ежемесячная выплата одному из родителей или опекуну для ухода за ребенком до достижения им одного года. Конкретный размер выплат установит Правительство.

3. Программа «єЯсла». После достижения ребенком одного года родители смогут выбрать один из двух вариантов:

возвращение к работе — в этом случае государство будет ежемесячно выплачивать 8 тыс. гривен;

продление ухода за ребенком до трех лет — государство будет платить ЕСВ за маму или папу до достижения ребенком трехлетнего возраста.

4. При этом помощь в виде «Пакета малыша» остается. Родители и дальше смогут выбирать между натуральной помощью или денежной компенсацией более 7,5 тыс. гривен.

5. Частью новаций в поддержке семей также станет новый «Пакет школьника». По словам Шмыгаля, на предыдущем заседании правительство также согласовало новую инициативу: выплату 5 тыс. гривен на каждого первоклассника для приобретения необходимых школьных принадлежностей.

Что дальше

Важно: пока это только законопроект. Затем его должны внести в Раду на рассмотрение и принятие.

Подробности об условиях получения всех видов помощи, а также инструкции для родителей должно обнародовать Министерство социальной политики в ближайшее время.

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