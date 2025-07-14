В Украине будут платить 50 тыс. грн за рождение ребенка: Кабмин согласовал законопроект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине будут платить 50 тыс. грн за рождение ребенка: Кабмин согласовал законопроект

Личные финансы
25
В Украине будут платить 50 тыс. грн за рождение ребенка: Кабмин согласовал законопроект
В Украине будут платить 50 тыс. грн за рождение ребенка: Кабмин согласовал законопроект
Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, предусматривающий увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 10,3 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Документ также включает ряд других социальных инициатив для поддержки родителей и новорожденных.

Что изменится

1. Ежемесячная поддержка для мам без профессионального стажа. Женщины, родившие ребенка, но не имеющие стажа, сейчас получают менее 1 тыс. гривен в месяц. После принятия закона выплата вырастет до 7 тыс. гривен ежемесячно.
Читайте также
2. Пособие по уходу за ребенком до года. Вводится ежемесячная выплата одному из родителей или опекуну для ухода за ребенком до достижения им одного года. Конкретный размер выплат установит Правительство.
3. Программа «єЯсла». После достижения ребенком одного года родители смогут выбрать один из двух вариантов:
  • возвращение к работе — в этом случае государство будет ежемесячно выплачивать 8 тыс. гривен;
  • продление ухода за ребенком до трех лет — государство будет платить ЕСВ за маму или папу до достижения ребенком трехлетнего возраста.
4. При этом помощь в виде «Пакета малыша» остается. Родители и дальше смогут выбирать между натуральной помощью или денежной компенсацией более 7,5 тыс. гривен.
5. Частью новаций в поддержке семей также станет новый «Пакет школьника». По словам Шмыгаля, на предыдущем заседании правительство также согласовало новую инициативу: выплату 5 тыс. гривен на каждого первоклассника для приобретения необходимых школьных принадлежностей.

Что дальше

Важно: пока это только законопроект. Затем его должны внести в Раду на рассмотрение и принятие.
Подробности об условиях получения всех видов помощи, а также инструкции для родителей должно обнародовать Министерство социальной политики в ближайшее время.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems