Как закон регулирует уплату дополнительных расходов на ребенка — Finance.ua

Как закон регулирует уплату дополнительных расходов на ребенка Сегодня 16:18 — Личные финансы

Как закон регулирует уплату дополнительных расходов на ребенка

Обязанность содержать ребенка не ограничивается только уплатой алиментов. Также может иметь место необходимость обеспечения дополнительных потребностей ребенка.

В Министерстве юстиции Украины рассказали , как законодательство регулирует дополнительные расходы на ребенка.

Что такое дополнительные расходы на ребенка

Это затраты, вызванные особыми обстоятельствами (развитием способностей ребенка, его болезнью, увечьем и т. п. ).

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К примеру, это может быть покупка музыкального инструмента, оплата занятий в спортивной секции или лечение в санатории.

Размер дополнительных расходов должен определяться в зависимости от предполагаемых или фактически понесенных расходов на ребенка.

Согласно законодательству, оба родителя должны принимать участие в этих расходах, независимо от того, подан ли к кому-либо из них иск на алименты.

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Дополнительные расходы могут быть присуждены судом в виде конкретной суммы, подлежащей единовременной уплате, или в виде ежемесячных или других периодических платежей, осуществляемых в течение определенного срока или постоянно.

Судебная практика

Истец должен доказать необходимость дополнительных расходов.

Например, нужно предоставить документ, подтвердивший покупку специнструментов, необходимых для развития способностей (музыкальный инструмент, спортинвентарь), или расходы на обучение ребенка в платном учебном заведении и т. д.

В случае болезни или увечья нужно предоставить заключения медико-социальной экспертной комиссии, справки медицинских учреждений и другие документы, подтверждающие соответствующее состояние здоровья ребенка и свидетельствующие о необходимости дополнительных расходов на лечение.

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Какая ответственность за неуплату

Если плательщик не компенсирует расходы в срок, он обязан возместить задолженность с учетом индекса инфляции и 3% годовых.

Напомним, в правительстве планируют предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка.

В 2024 году обновили «пакет малыша». В обновленный «пакет малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают.

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