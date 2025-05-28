За границу с детьми: какие документы взять и что нужно знать — Finance.ua

За границу с детьми: какие документы взять и что нужно знать Сегодня 13:00 — Личные финансы

За границу с детьми: какие документы взять и что нужно знать

Начинается сезон каникул и летних поездок. Западное региональное управление ГНСУ напомнило , как безопасно и быстро пересечь границу с детьми.

С началом летних каникул и активного туристического сезона ожидается увеличение пассажиропотока через пункты пропуска во Львовской области. В ближайшее время прогнозируется увеличение пассажиропотока до 40% от обычного уровня.

Что нужно знать родителям и сопровождающим лицам

1. Обязательные документы для ребенка:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (биометрический загранпаспорт).

Когда требуется нотариальное согласие второго родителя:

В условиях военного положения действуют упрощения. Дети до 16 лет могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима без нотариального согласия другого, при наличии у сопровождающего действительного паспорта и документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении).

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Если сопровождение ребенка осуществляет лицо мужского пола, решение о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины принимается с учетом принадлежности сопроводительного лица к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у него подтверждающих документов.

Нотариальное согласие нужно

Если ребенок выезжает с третьим лицом (волонтер, преподаватель, знакомый и т. п. ).

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Для организованного выезда групп детей (например, на оздоровление или лечение) необходимы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка, согласие Нацсоцслужбы с пакетом документов.

В случае смерти одного из родителей, лишения родительских прав или других особых обстоятельств — требуются соответствующие документы (справка, решение суда и т. п. ).

Как избежать очередей

Проверьте сроки действия паспорта ребенка и сопровождающих лиц. Имейте при себе оригиналы или нотариально удостоверенные копии всех необходимых дополнительных документов. Их наличие ускоряет проверку и снижает риск задержки.

Выбирайте наименее загруженный пункт пропуска, например «Нижанковичи» или «Смольница». Динамику движения можно отследить на странице https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Планируйте выезд в будние дни и не в пиковые часы (лучше рано утром или поздно вечером).

Имейте при себе все необходимое для комфорта ребенка: вода, легкая еда, средства гигиены, документы в отдельной папке, игрушка, книга, лекарства при необходимости.

Как отмечает служба, не доверяйте непроверенным лицам. В случае сопровождения ребенка третьими лицами обязательно убедитесь в их надежности.

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