За границу с детьми: какие документы взять и что нужно знать — Finance.ua
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За границу с детьми: какие документы взять и что нужно знать

Личные финансы
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За границу с детьми: какие документы взять и что нужно знать
За границу с детьми: какие документы взять и что нужно знать
Начинается сезон каникул и летних поездок. Западное региональное управление ГНСУ напомнило, как безопасно и быстро пересечь границу с детьми.
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Что нужно знать родителям и сопровождающим лицам
1. Обязательные документы для ребенка:
  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (биометрический загранпаспорт).
  • Когда требуется нотариальное согласие второго родителя:
В условиях военного положения действуют упрощения. Дети до 16 лет могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима без нотариального согласия другого, при наличии у сопровождающего действительного паспорта и документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении).
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Если сопровождение ребенка осуществляет лицо мужского пола, решение о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины принимается с учетом принадлежности сопроводительного лица к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у него подтверждающих документов.
Нотариальное согласие нужно
Если ребенок выезжает с третьим лицом (волонтер, преподаватель, знакомый и т. п.).
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Для организованного выезда групп детей (например, на оздоровление или лечение) необходимы:
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка, согласие Нацсоцслужбы с пакетом документов.
  • В случае смерти одного из родителей, лишения родительских прав или других особых обстоятельств — требуются соответствующие документы (справка, решение суда и т. п.).
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Как избежать очередей

Проверьте сроки действия паспорта ребенка и сопровождающих лиц. Имейте при себе оригиналы или нотариально удостоверенные копии всех необходимых дополнительных документов. Их наличие ускоряет проверку и снижает риск задержки.
Выбирайте наименее загруженный пункт пропуска, например «Нижанковичи» или «Смольница». Динамику движения можно отследить на странице https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon
Планируйте выезд в будние дни и не в пиковые часы (лучше рано утром или поздно вечером).
Имейте при себе все необходимое для комфорта ребенка: вода, легкая еда, средства гигиены, документы в отдельной папке, игрушка, книга, лекарства при необходимости.
Как отмечает служба, не доверяйте непроверенным лицам. В случае сопровождения ребенка третьими лицами обязательно убедитесь в их надежности.
Также для вашей безопасности не забудьте оформить страховку. Туристическая страховка за границу за 5 минут, и полис у вас на email.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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