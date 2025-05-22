В Украине хотят ускорить пересечение границы для пассажирских автобусов — Finance.ua
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В Украине хотят ускорить пересечение границы для пассажирских автобусов

Казна и Политика
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Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало законопроект, который регулирует очередность прибытия пассажирских автобусов в международные и межгосударственные пункты пропуска. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.
В Министерстве отметили, что хотят урегулировать автомобильное сообщение на границе Украины, для чего собираются ввести электронную очередь. Автобусы смогут пересекать международные и межгосударственные пункты пропуска через государственную границу Украины по обновленной процедуре
«Приказом предлагается утвердить Правила очередности прибытия автобусов в международные и межгосударственные пункты пропуска через государственную границу Украины с использованием электронной системы „Электронная очередь пересечения границы“, которыми, в частности, предполагается нормировать использование указанной электронной системы пассажирскими перевозчиками», — говорится в сообщении.
Документом, в частности, предусмотрены порядок регистрации и авторизации в личном электронном кабинете на вебсайте или в мобильном приложении «єЧерга»; порядок бронирования мест в электронной очереди; требования к зонам ожидания. Замечания и предложения будут приниматься в течение месяца со дня обнародования.
8 октября на Едином государственном веб-портале открытых данных открыт доступ к реестру международных автобусных маршрутов общего пользования.
По материалам:
Українські Новини
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