Нелегальное пересечение границы Евросоюза: как меняется количество случаев (инфографика) — Finance.ua

Нелегальное пересечение границы Евросоюза: как меняется количество случаев (инфографика) Сегодня 07:08 — Мир

Нелегальное пересечение границы Евросоюза: как меняется количество случаев (инфографика)

За последние шесть лет самый большой всплеск незаконных пересечений границы Евросоюза наблюдался в 2022—2023 годах — около 330 тысяч и 380 тысяч случаев соответственно. Наиболее активными миграционными маршрутами остаются средиземноморские.

В 2019 году количество незаконных пересечений границы стран Евросоюза составило почти 140 тысяч. Главным маршрутом для нелегальной миграции было Восточное (83,33 тысячи) и Западное (23,97 тысячи) Средиземноморье.

В 2020 году количество нелегальных связей снизилось до около 120 тысяч (повлияла, в частности, пандемия коронавируса). Резко возросла популярность Западноафриканского маршрута через Центральное Средиземноморье и Западные Балканы.

В 2021 году общее количество незаконных пересечений границы ЕС составляло чуть менее 200 тысяч, это был самый высокий показатель с 2017 года.

Одним из факторов, повлиявших на рост количества незаконных пересечений границы, в Frontex назвали ситуацию на границе с беларусью. Режим Александра Лукашенко обвинили в том, что он приглашал в страну мигрантов с Ближнего Востока и затем перенаправлял их к западной границе. В Евросоюзе сочли это местью за санкции, введенные после подавления протестов.

Чаще всего при нелегальном пересечении границы задерживали граждан Сирии, Туниса, Марокко, Алжира и Афганистана. Наиболее используемым был маршрут через Центральное Средиземноморье и Западные Балканы. Возросло количество незаконных проникновений через восточную сухопутную границу.

Читайте также Белгород-Днестровский порт откроет новый транзитный маршрут в ЕС

В 2022 году на внешней границе ЕС было обнаружено около 330 тысяч незаконных пересечений границы — самый высокий показатель с 2016 года. На маршрут через Западные Балканы приходилось около половины общего количества. Также был популярен маршрут через Центральное Средиземноморье.

В почти половине случаев границу незаконно пересекали сирийцы, афганцы и тунисцы.

В 2023 году количество незаконных пересечений границы Евросоюза снова возросло — до около 380 тысяч. Наиболее популярны маршруты через Центральное и Восточное Средиземноморье, Западные Балканы.

Чаще всего незаконно пересекали границу сирийцы — более 100 тысяч случаев в год.

Читайте также Сохранит ли Украина режим свободной торговли с ЕС: ответ Минэкономики

В 2024 году было зафиксировано немногим более 239 тысяч случаев незаконного пересечения границы ЕС — самый низкий уровень с 2021 года. В Frontex связывают это с усилением сотрудничества ЕС и партнеров по борьбе с нелегальной миграцией.

Отмечается, что сокращение случаев нелегального пересечения границы произошло за счет резкого падения популярности маршрута через Центральное Средиземноморье (59%) и Западные Балканы (78%).

За четыре месяца 2025 года было почти 47 тысяч случаев нелегального пересечения границы, чаще всего через маршрут через Центральное Средиземноморье. Задерживали чаще всего граждан Бангладеш, Афганистана и Мали.

Отметим, что, по данным Frontex, в 2023—2025 годах украинцы были среди граждан, которых чаще всего задерживали на восточном сухопутном коридоре.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.