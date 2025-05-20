Сохранит ли Украина режим свободной торговли с ЕС: ответ Минэкономики — Finance.ua
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Сохранит ли Украина режим свободной торговли с ЕС: ответ Минэкономики

Казна и Политика
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Сохранит ли Украина режим свободной торговли с ЕС: ответ Минэкономики
Сохранит ли Украина режим свободной торговли с ЕС: ответ Минэкономики
Худший сценарий в торговле с Евросоюзом с 6 июня, когда завершится действие автономных торговых мер для Украины (так называемый «торговый безвиз»), это возврат к режиму свободной торговли, действовавшему до войны.
Об этом рассказал торговый представитель Украины и заместитель министра экономики Тарас Качка, выступая на конференции «Торговые войны: искусство защиты».
«Нужно понимать, что на 6 июня худший сценарий — это просто возврат к режиму свободной торговли, который и был раньше. Он достаточно хорош, потому что по промышленным товарам у нас пошлин не было и не будет. По большинству аграрных товаров так же», — сказал Качка.
По его словам, автономные торговые мероприятия в свое время существенно помогали Украине, особенно в отношении чувствительных товаров.
«Помогали не только с точки зрения доступа на рынок, а и с точки зрения транзита. Но это было актуально в 2022 году, когда не работали наши порты. Сейчас, когда порты работают, и весь экспорт, и тот, который идет в сторону третьих стран, идет из наших портов, поэтому у нас нет такой транзитной нагрузки. Соответственно, эти автономно-торговые мероприятия, которые помогали нам транзитироваться, сейчас не столь актуальны», — объяснил торгпред.
Он отметил, что еще в прошлом году была достигнута договоренность, что с 6 июня этого года действие автономных торговых мер для Украины прекратит действовать, а Еврокомиссия проведет с Украиной пересмотр по ст. 29 соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли для того, чтобы увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС и европейских на рынок нашей страны.
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«С автономно-торговыми мерами все произошло, как Еврокомиссия и запланировала. Достаточно четкая позиция в отношении непродления автономных торговых мер. Зато с 29-й статьей, пока мы немного притормозили из-за ряда внешних обстоятельств, но надеюсь, что мы это решение найдем довольно быстро. Если не до 6 июня, то максимально быстро после 6 июня», — рассказал Качка.
Он заверил, что будут приложены все усилия, чтобы по крайней мере 6 июня не было никаких фактических изменений, даже если будут юридические изменения.
«По крайней мере, на время, пока мы будем договариваться о новых параметрах либерализаций торгов этими товарами, которые не были полностью либерализованы, то у нас не будет определенное время, каких-то проблем с доступом на рынок Европейского Союза. Хотя, очевидно, что ситуация далеко не такая оптимистичная и не такая дружественная, как по другим направлениям экономики с ЕС», — добавил замминистра экономики.

Справка Finance.ua:

  • напомним, «торговый безвиз» между Украиной и ЕС начал действовать 4 июня 2022 года как один из способов поддержки украинской экономики во время войны. Он предусматривал временную отмену пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС. 25 мая 2023 года Совет ЕС продлил это решение на год, 13 мая 2024 года — еще на год, до 5 июня 2025 года;
  • Европейская комиссия заявила, что не планирует продолжать режим автономных торговых мер (АТМ) для Украины (так называемый «торговый безвиз»), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС;
  • 16 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство ведет активные переговоры с Еврокомиссией по внедрению переходного периода безвизовой торговли после того, как 5 июня истечет срок действия торговых преференций для Украины.
По материалам:
УНІАН
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