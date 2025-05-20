В Минэкономики оценили потери из-за отмены «торгового безвиза» с ЕС в почти 3 млрд евро — Finance.ua

В Минэкономики оценили потери из-за отмены «торгового безвиза» с ЕС в почти 3 млрд евро Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В Минэкономики оценили потери из-за отмены «торгового безвиза» с ЕС в почти 3 млрд евро

Министерство экономики оценивает потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима беспошлинной свободной торговли с Евросоюзом в 2,9 млрд евро в год.

Об этом заместитель министерства экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил в комментарии Forbes

По его словам, негативный вклад в рост ВВП Украины в результате отмены торговых преференций ЕС оценивается в -0,98 процентного пункта.

Качка уточнил, что наибольшее прекращение торговых преференций отразится на доходах экспортеров кукурузы, пшеницы, мяса птицы и сахара.

Он добавил, что в прошлом году объем экспорта товаров, подпадавших под тарифные квоты, уже вырос почти вдвое по сравнению с 2021 годом.

Как сообщалось, Еврокомиссия не планирует продлевать действие установленных после начала полномасштабного вторжения рф льгот для украинского экспорта, которые предусматривают одностороннюю отмену пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию и действуют до 5 июня.

После этой даты возможен возврат к тому режиму торговли, который существовал до полномасштабной войны. Впрочем, в качестве компромиссного варианта ЕС обещал рассмотреть возможность внесения изменений в условия Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и ЕС, в частности, увеличение квот на отдельные виды агропродукции из Украины.

Переговоры о внесении изменений в статью 29 соглашения Украины и Европейского Союза об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) в связи с завершением 5 июня действия введенных ЕС торговых льгот для поддержки украинского экспорта еще не начались, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической.

Напомним, в мае 2024 года Совет Евросоюза утвердил продление действия приостановки пошлин и квот на импорт украинских товаров в Евросоюз еще на год, но с дополнительными мерами предохранения для защиты европейских фермеров.

Тогда в Еврокомиссии анонсировали консультации с Украиной в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации с тем, чтобы согласовать долгосрочную либерализацию взаимных тарифов.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.