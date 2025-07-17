Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика) — Finance.ua

Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика)

По итогам мая 2025 года общая задолженность теплопоставщиков за природный газ и предприятий водоснабжения за электроэнергию и ее распределение составляет 124,2 млрд грн.

Такие данные обнародованы на портале Energy Map.

Наибольшую задолженность имеют:

Харьковская область — 31,5 млрд грн (25,4% общего долга),

город Киев — 19,7 млрд грн (15,9%)

Днепропетровская область — 19,1 млрд грн (15,3%).

По состоянию на 1 июня текущего года задолженность предприятий водоснабжения и водоотвода за электроэнергию и ее распределение составила 12,5 млрд грн.

Общая структура долга:

11,4 млрд грн (91,0%) — за потребленную электроэнергию;

1,1 млрд грн (9,0%) — за услугу по распределению.

За март-май 2025 г. долг вырос на 5,5% (с 11,8 млрд грн в феврале).

Основная часть долга водоканалов за потребленную электроэнергию сконцентрирована в двух восточных областях.

В Донецкой области он составляет 5,0 млрд грн, что соответствует 44,2% общего показателя по стране,

в Харьковской области — 4,5 млрд грн, или 39,8%. Водоканалы из остальных 22 областей вместе имеют 1,8 млрд грн долга, что составляет 16,0% от общей суммы.

Наименьшая неуплата среди водоканалов зафиксирована в столице — всего 7,4 млн грн, или 0,1%.

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