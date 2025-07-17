Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика) — Finance.ua
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Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика)

Казна и Политика
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Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика)
Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика)
По итогам мая 2025 года общая задолженность теплопоставщиков за природный газ и предприятий водоснабжения за электроэнергию и ее распределение составляет 124,2 млрд грн.
Такие данные обнародованы на портале Energy Map.
Наибольшую задолженность имеют:
  • Харьковская область — 31,5 млрд грн (25,4% общего долга),
  • город Киев — 19,7 млрд грн (15,9%)
  • Днепропетровская область — 19,1 млрд грн (15,3%).
Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика)
По состоянию на 1 июня текущего года задолженность предприятий водоснабжения и водоотвода за электроэнергию и ее распределение составила 12,5 млрд грн.
Общая структура долга:
  • 11,4 млрд грн (91,0%) — за потребленную электроэнергию;
  • 1,1 млрд грн (9,0%) — за услугу по распределению.
За март-май 2025 г. долг вырос на 5,5% (с 11,8 млрд грн в феврале).
Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн: самые большие должники (инфографика)
Основная часть долга водоканалов за потребленную электроэнергию сконцентрирована в двух восточных областях.
  • В Донецкой области он составляет 5,0 млрд грн, что соответствует 44,2% общего показателя по стране,
  • в Харьковской области — 4,5 млрд грн, или 39,8%. Водоканалы из остальных 22 областей вместе имеют 1,8 млрд грн долга, что составляет 16,0% от общей суммы.
  • Наименьшая неуплата среди водоканалов зафиксирована в столице — всего 7,4 млн грн, или 0,1%.
По материалам:
Finance.ua
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