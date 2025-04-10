«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года — Finance.ua

«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года Сегодня 15:05 — Казна и Политика

«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года

Либерализация грузовых перевозок («транспортный безвиз») между Украиной и Европейским Союзом автоматически продлена до конца 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины по результатам встречи с румынской делегацией.

«Перевозки автомобильным транспортом между Украиной и ЕС сегодня имеют решающее значение для экономической устойчивости нашего государства, ведь именно по дорогам мы экспортируем товары с добавленной стоимостью и импортируем необходимые грузы. Самое главное, что Соглашение положительно влияет на обе стороны», — подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, благодаря транспортному безвизу экспорт по дорогам в Евросоюз вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину — на 37%.

Напомним, впервые «транспортный безвиз» был согласован в июне 2022 года. Традиционно Соглашение действует один год. В июне 2024 года оно было продлено в третий раз еще на один год — до июня 2025 года. Тогда одним из условий обновленного Соглашения стала автоматическая пролонгация до конца 2025 года в случае отсутствия негативного влияния на стороны Соглашения и отсутствия нарушений.

Либерализация грузовых перевозок между Украиной и ЕС была введена с целью поддержки украинской экономики в ответ на российское вторжение. Соглашение позволяет облегчить доступ Украины на мировые рынки, обеспечивает стабильный транзит товаров через страны Евросоюза и укрепляет торговые связи между Украиной и ЕС.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.