«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года

Казна и Политика
32
«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года
«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года
Либерализация грузовых перевозок («транспортный безвиз») между Украиной и Европейским Союзом автоматически продлена до конца 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины по результатам встречи с румынской делегацией.
«Перевозки автомобильным транспортом между Украиной и ЕС сегодня имеют решающее значение для экономической устойчивости нашего государства, ведь именно по дорогам мы экспортируем товары с добавленной стоимостью и импортируем необходимые грузы. Самое главное, что Соглашение положительно влияет на обе стороны», — подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Читайте также
По его словам, благодаря транспортному безвизу экспорт по дорогам в Евросоюз вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину — на 37%.
Напомним, впервые «транспортный безвиз» был согласован в июне 2022 года. Традиционно Соглашение действует один год. В июне 2024 года оно было продлено в третий раз еще на один год — до июня 2025 года. Тогда одним из условий обновленного Соглашения стала автоматическая пролонгация до конца 2025 года в случае отсутствия негативного влияния на стороны Соглашения и отсутствия нарушений.
Читайте также
Либерализация грузовых перевозок между Украиной и ЕС была введена с целью поддержки украинской экономики в ответ на российское вторжение. Соглашение позволяет облегчить доступ Украины на мировые рынки, обеспечивает стабильный транзит товаров через страны Евросоюза и укрепляет торговые связи между Украиной и ЕС.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems