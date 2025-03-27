Рада поддержала законопроекты о «промышленном безвизе» с ЕС — Finance.ua

Рада поддержала законопроекты о «промышленном безвизе» с ЕС Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Рада поддержала законопроекты о «промышленном безвизе» с ЕС

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственные законопроекты, адаптирующие украинское законодательство в сфере рыночного надзора, аккредитацию органов по оценке соответствия и техническому регулированию к европейским нормам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Так, законопроект № 12221 приближает к европейским нормам украинское законодательство в сфере аккредитации органов по оценке соответствия и техническому регулированию.

Законопроект предлагает, в частности, следующие нововведения:

Вводит взаимное признание аккредитации, проведенной в Украине и ЕС. Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенной органами стран ЕС, если они успешно прошли взаимную оценку. Если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, которые идентичны европейским гармонизированным стандартам, его продукция будет считаться соответствующей требованиям. Повышает ответственность бизнеса за достоверность информации о товарах. Устанавливает правила взаимодействия с Еврокомиссией и органами власти стран ЕС в рамках Соглашения АСАА. Предусматривает сбалансированное представительство всех стейкхолдеров в Национальном органе аккредитации. Определение условий проведения трансграничной аккредитации.

«Принятие и дальнейшее внедрение изменений поможет украинскому бизнесу легче интегрироваться в рынки Евросоюза, будет способствовать развитию торговли и экономических взаимоотношений с европейскими бизнес-партнерами», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Законопроект по усовершенствованию государственного рыночного надзора (№ 12426 ) внедряет новейшие европейские стандарты безопасности непродовольственной продукции и защиты прав потребителей, а также создает лучшие условия для честной конкуренции на рынке.

Законопроект предлагает, в частности, следующие изменения:

Усиление защиты прав потребителей. Благодаря внедрению европейских норм государство сможет более эффективно контролировать соответствие непродовольственной продукции установленным требованиям. Законопроект также устанавливает правила для тех, кто помогает продавать товары онлайн (например, маркетплейсы, которые хранят, упаковывают и отправляют товары). Это позволит быстрее реагировать на жалобы и защищать права покупателей. Обязательно наличие уполномоченных представителей. Для некоторых видов товаров, таких как электроника, средства защиты и игрушки, производитель или тот, кто ввозит их в Украину, должны будут иметь своего представителя в нашей стране. Это поможет быстрее выявлять и разрешать проблемы с опасными товарами. Надзор за онлайн-продажами. Товары, приобретаемые через интернет или заказанные другим способом без личного осмотра, будут проверяться государством. То есть как в обычных магазинах, так и в онлайн-магазинах будут одинаковые правила. Это сделает конкуренцию более честной, а товары — более безопасными для покупателей. Новые правила проверки товаров на таможне. Законопроект четко описывает, как таможня и органы, проверяющие качество товаров, будут работать вместе. Такой подход ускорит проверки и снизит риски. Обмен информацией между компьютерными системами будет происходить автоматически. Если для подтверждения безопасности товара требуются лабораторные исследования, то товар не будет долго задерживаться на таможне, что сэкономит время и деньги импортеров. Сотрудничество для эффективного рыночного надзора. Бизнес ассоциации, государственные органы, таможня и потребители смогут взаимодействовать более тесно. Предприятия получат возможность инициировать проверки, заключать меморандумы с регуляторами и участвовать в обучающих мероприятиях, направленных на повышение безопасности продукции. Государственная стратегия рыночного надзора. В целях обеспечения четких правил и повышения уровня безопасности на рынке внедряется Национальная стратегия рыночного надзора. Это даст бизнесу понимание будущих требований и решений, поможет предпринимателям планировать свою деятельность и будет способствовать максимальной прозрачности рыночного надзора.

«Мы работаем на то, чтобы товары, получаемые украинским потребителем, были безопасными и качественными, а добропорядочный украинский производитель или импортер не страдал из-за недобросовестной конкуренции. Новые правила помогут лучше контролировать продукцию, в том числе продаваемую онлайн или завозимую из-за границы. Это оградит потребителей от опасных товаров. Также изменения создадут честные условия для бизнеса: добросовестные предприниматели получат поддержку, а недобросовестная конкуренция снизится. В будущем новые правила помогут украинским товарам легче попадать на европейские рынки, потому что стандарты качества в Украине и ЕС станут похожими. Это еще один важный шаг к подписанию Соглашения АСАА и к тому, чтобы Украина стала частью Европейского Союза», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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