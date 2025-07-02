Экспорт ІТ-услуг в мае 2025 года уменьшился и составил $545 миллионов — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг в мае 2025 года уменьшился и составил $545 миллионов Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Экспорт ІТ-услуг в мае 2025 года уменьшился и составил $545 миллионов

В мае этого года объем IT-экспорта уменьшился на 4,2% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на $24 миллиона меньше по сравнению с апрелем.

Об этом сообщает Львовский ІТ-кластер со ссылкой на данные Национального банка.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Кроме того, эти показатели на 2,7% или $15 миллионов меньше по сравнению с маем 2024 года.

В общей сложности за 5 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составила $2,7 миллиарда. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $11 миллионов.

«Впервые за последние 4 месяца мы наблюдаем падение объемов экспорта компьютерных услуг. По нашим прогнозам в начале этого года, снижение объемов экспорта ІТ-услуг в 2025 году должно было составить от 1,5% при положительном сценарии — до 3,5% при отрицательном. Вероятно, в июне мы будем также наблюдать падение показателей», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского в июне мы будем также наблюдать падение показателей", — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ Кластера. Кластера.

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По его словам, это связано с сезонными колебаниями.

«В то же время, если тенденция к росту, наблюдавшаяся в предыдущие три месяца, сохранится, мы осторожно ожидаем, что до конца этого года экспорт IT-услуг будет оставаться стабильным и даже сможет повторить результат 2024 года. В случае падения — по нашим предварительным оценкам эти показатели составят от 0,5% до 1%, если не будет серьезных потрясений. Если же полномасштабная война будет продолжаться, мы не видим оснований ожидать роста IT-экспорта», — добавил Веселовский.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в мае 2025 года составила $1,27 миллиарда, что на $45 миллионов или 3,4% меньше по сравнению с апрелем.

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