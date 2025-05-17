Кого и почему увольняют украинские и зарубежные ІТ-компании — Finance.ua

Кого и почему увольняют украинские и зарубежные ІТ-компании
За два года возросла доля уволенных айтишников — с 16% до 19%. Чаще всего под увольнение попадали специалисты, недавно работающие в компании.
Об этом говорится в исследовании Dou.
Кого увольняли в Украине и за рубежом
Как отмечают аналитики, доля уволенных за рубежом оказалась даже несколько выше, чем в Украине: 22% против 18%.
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Увольняли специалистов всех специализаций. В Украине одинаково часто речь идет как о технических, так и нетехнических специалистах.
За границей за последний год попали под сокращение 23% технических специалистов и 18% нетехнических.
Разработчиков и тестировщиков за границей увольняли несколько чаще, чем других — 26% из них были сокращены в течение последнего года.
Большинство уволенных в Украине — айтишники уровня Middle и Senior. Они составляют 72% тех, кого сократили за последний год.
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За рубежом мидлы и сеньоры также составляют большинство сокращенных (итого — 71%). Но доля сеньоров и лидов здесь выше, чем в Украине (45% против 38% и 15% против 9%).
Увольнения происходили в компаниях всех размеров и направлений деятельности. Более половины уволенных специалистов работали в продуктовых компаниях. Еще около трети — в сервисных.
Кого отправили на бенч
Всего 2% айтишников находятся на бенче — вдвое меньше, чем в 2023 году. В большинстве случаев он не оплачивается: только 32% получают полную или частичную зарплату.
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На бенч чаще всего отправляют опытных технических специалистов и РМ. Нетехнических — всего 1%.
Чаще всего бенч имеют сервисные и аутстафинговые компании.
Причины увольнений
Самые распространенные причины увольнений специалистов за последний год — сложная финансовая ситуация в компании (34%), а также оптимизация и изменение направлений работы (33%).
Сеньоров и лидов в Украине чаще всего увольняли из-за оптимизации (35% потеряли работу по этой причине). У мидлов и джунов главная причина увольнения — сложная финансовая ситуация в компании (38%).
Технических специалистов чаще увольняли из-за сложной финансовой ситуации в компании (34%), чем из-за оптимизации (31%). А также из-за отказа заказчика от проекта (20%) или завершения проекта (16%).
Нетехнических специалистов чаще всего увольняли из-за оптимизации в компании и смены приоритетов (48%).
23% лидов потеряли работу из-за конфликта с руководством — это самый высокий показатель среди всех тайтлов. По этой причине также часто увольняют начинающих (16%).
Из-за плохого перформанса несколько чаще увольняли нетехнических специалистов (17% против 12% среди технических), а также интернов и джунов (18%).
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