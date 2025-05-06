Айтишники снижают свои зарплатные ожидания — Finance.ua

Айтишники снижают свои зарплатные ожидания Сегодня 13:00 — Личные финансы

Айтишники снижают свои зарплатные ожидания

Почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. 42% айтишников снизили зарплатные ожидания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Подходы к поиску работы почти не отличаются среди айтишников в Украине и за рубежом. Большинство соискателей обновляли свои резюме (84%), открывали и обновляли свои профили на специализированных сервисах для поиска работы (74%) и активно искали вакансии и подавались на них (69%).

Большая часть соискателей снижала свои зарплатные ожидания. В Украине это сделали 43% искавших работу за рубежом — 39%. Это практиковали специалисты всех тайтлов.

В Украине снизили зарплатные ожидания, по крайней мере, половина SysAdmin/Infrastructure Engineer, HR/L&D, UI/UX/Product Design. Реже других таким образом действовали DevOps/SRE, специалисты по работе с данными, PM, маркетологи, рекрутеры и специалисты поддержки — менее 40% из них снизили свои зарплатные ожидания в ходе поиска.

За рубежом аналитики реже других уменьшали желаемую зарплату (29%). Специалисты по менеджменту проектов, напротив, делали это чаще других (46%).

Инфографика: DOU

Инфографика: DOU

70% айтишников, искавших новую работу за последний год, использовали ИИ. Чаще всего ИИ привлекают для создания или редактирования резюме (50%) и мотивационного письма/cover letter (41%). Дизайнеры активно пользуются ИИ при создании портфолио (более 40%).

Djinni, LinkedIn и DOU — основные каналы поиска работы для украинских айтишников. Популярность этих каналов в Украине почти одинакова — каждым из них в прошлом году пользовалось около 80% соискателей. Чаще всего работу находили через Djinni (28% нашедших работу за последний год) и LinkedIn (24%). На третьем месте DOU здесь нашли работу 19%.

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Украинские айтишники за границей чаще всего ищут и находят работу через LinkedIn. Им пользовались 87% поисковиков за прошлый год. 38% нашедших новое место сделали это через LinkedIn.

Для многих айтишников эффективным способом найти работу за последний год стали личные контакты — друзья, коллеги и знакомые.

В Украине более высокую зарплату при смене работы чаще всего имеют специалисты по работе с данными, маркетологи и специалисты по продажам — более 60% сменивших работу получили повышение.

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На более низкую зарплату чаще других переходили HR, дизайнеры и PM — более 30% специалистов, нашедших новую работу в течение последнего года, стали получать меньше.

За рубежом, как и в Украине, у аналитиков больше шансов перейти на работу с более высокой зарплатой, а у РМ — меньше.

Ситуация для QA за границей лучше, чем в Украине. Среди нашедших новую работу за рубежом повышение получили 65%, в Украине — 55%.

Инфографика: DOU

Инфографика: DOU

И в Украине, и за рубежом, выше вероятность перейти на работу с более высокой зарплатой у джунов и мидлов: более 60% нашедших новую работу за последний год стали получать больше.

Среди сеньоров, лидов и руководителей доля таких переходов меньше. В Украине 41% лидов и руководителей и 46% сеньоров стали зарабатывать больше после смены работы, за рубежом — 50% лидов и 51% сеньоров.

36% лидов и руководителей и 26% сеньоров в Украине перешли на новую работу со снижением зарплаты. За границей доля тех, у кого снизилась зарплата, несколько ниже: 24% среди лидов и руководителей и 20% среди сеньоров.

Инфографика: DOU

Инфографика: DOU

Длительный поиск работы, как правило, означает меньшую зарплату, которую получит специалист. Чем дольше айтишник в Украине ищет работу, тем выше вероятность, что его зарплата будет ниже предыдущей.

У айтишников за рубежом эта зависимость не так ярко выражена, как в Украине.

Более 70% специалистов, сами ушедших с работы, чаще всего находили новую работу на более высокую зарплату.

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Освободившиеся реже могли найти лучшие условия. Нашли работу на большую зарплату 44% из них, а у 31% специалистов в Украине и 26% за границей зарплата снизилась.

Напомним, 55% тех, кто активно искал новую работу в течение последнего года, нашли ее . В 2022 году этот показатель был выше — 70%. Техническим специалистам чаще это удавалось, чем нетехническим. Доля успешных поисков составила 56% среди технических специалистов в Украине и 55% за рубежом против 48% и 37% среди нетехнических.

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