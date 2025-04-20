Зарплаты айтишников в Украине и за рубежом — Finance.ua

Зарплаты айтишников в Украине и за рубежом
У украинских айтишников с опытом 3−5 лет, живущих за границей, зарплата в среднем на 34% выше, чем у тех, кто в Украине. При этом только 36% всех айтишников оформлено в стране проживания.
Об этом говорится в исследовании DOU.
В каких странах живут украинцы IТ-специалисты
Больше всего украинских айтишников живут в Европе — 92%. Еще 3% - в США или Канаде.
В частности:
- большинство из них живут в Польше — 39%;
- Испания по количеству украинских IТ-специалистов занимает второе место, далее Германия — 10% и 5% соответственно;
- в Румынии тоже 5%;
- Португалии и Болгарии — по 4%;
- по 3% переехали в Чехию и Словакию.
За границу выезжали более опытные специалисты
Специализации выехавших за границу специалистов почти не отличаются от специализаций айтишников в Украине. Разработчики составляют 43% всех переехавших, тестировщики — 17%.
Несколько чаще выезжали Back-end и Mobile-разработчики, AQA и специалисты по менеджменту проектов/продуктов.
Однако в тайтлах и опыте существенная разница между украинскими айтишниками в Украине и за рубежом. За границу чаще переезжали более опытные специалисты.
Среди переехавших только 8% составляют джуниоры и интерны (в Украине — 16%). Реже выезжали и мидлы — за границей их 27% против 34% в Украине.
60% специалистов за рубежом — это айтишники уровня Senior+, а в Украине их 45%.
Доля женщин среди айтишников за границей несколько выше, чем в Украине (31% против 28%). Однако большинство составляют мужчины: за границей их 69%, в Украине — 72%.
Чистые зарплаты опытных разработчиков в Европе выше на 8%
Более половины живущих за рубежом айтишников все еще работают через украинский ФЛП, гиг-контракт или оформлены в штат компании в Украине.
Однако 36% уже оформлены в стране проживания, еще около 5% работают без оформления.
Наибольшая доля оформленных согласно местному законодательству специалистов — в США, Канаде, Великобритании, Польше и Германии.
Наиболее лояльные правила в Испании, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии и Хорватии. Здесь больше всего украинских айтишников работают с оформлением в Украине.
Где получают самые высокие зарплаты
«Чистые» медианные зарплаты специалистов за рубежом выше, чем в Украине. Самая высокая медиана у тех, кто переехал в США: $7500 в месяц.
У эмигрировавших в Европу медианная зарплата — $3500 (медианная зарплата айтишников в Украине — $2500).
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Для специалистов с опытом 3−5 лет разница в зарплатах в Украине и за рубежом в среднем составляет 34%. Для более опытных специалистов этот разрыв меньше — около 11%.
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Медианные зарплаты опытных разработчиков (5+ лет опыта) в Европе в среднем на 8% выше, чем в Украине.
Самые высокие медианы — в Испании ($5250) и Хорватии ($5225), самые низкие — в Болгарии ($4000) и Германии ($4500).
Напомним, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, в Украине забронировано не более 5% IT-специалистов от общего числа.
Он отметил, что больше всего людей забронировано в энергетике и производстве оружия.
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