Зарплаты айтишников в Украине и за рубежом — Finance.ua

Зарплаты айтишников в Украине и за рубежом Сегодня 12:13 — Личные финансы

Зарплаты айтишников в Украине и за рубежом

У украинских айтишников с опытом 3−5 лет, живущих за границей, зарплата в среднем на 34% выше, чем у тех, кто в Украине. При этом только 36% всех айтишников оформлено в стране проживания.

Об этом говорится в исследовании DOU.

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В каких странах живут украинцы IТ-специалисты

Больше всего украинских айтишников живут в Европе — 92%. Еще 3% - в США или Канаде.

В частности:

большинство из них живут в Польше — 39%;

Испания по количеству украинских IТ-специалистов занимает второе место, далее Германия — 10% и 5% соответственно;

в Румынии тоже 5%;

Португалии и Болгарии — по 4%;

по 3% переехали в Чехию и Словакию.

За границу выезжали более опытные специалисты

Специализации выехавших за границу специалистов почти не отличаются от специализаций айтишников в Украине. Разработчики составляют 43% всех переехавших, тестировщики — 17%.

Несколько чаще выезжали Back-end и Mobile-разработчики, AQA и специалисты по менеджменту проектов/продуктов.

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Однако в тайтлах и опыте существенная разница между украинскими айтишниками в Украине и за рубежом. За границу чаще переезжали более опытные специалисты.

Среди переехавших только 8% составляют джуниоры и интерны (в Украине — 16%). Реже выезжали и мидлы — за границей их 27% против 34% в Украине.

60% специалистов за рубежом — это айтишники уровня Senior+, а в Украине их 45%.

Доля женщин среди айтишников за границей несколько выше, чем в Украине (31% против 28%). Однако большинство составляют мужчины: за границей их 69%, в Украине — 72%.

Чистые зарплаты опытных разработчиков в Европе выше на 8%

Более половины живущих за рубежом айтишников все еще работают через украинский ФЛП, гиг-контракт или оформлены в штат компании в Украине.

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Однако 36% уже оформлены в стране проживания, еще около 5% работают без оформления.

Наибольшая доля оформленных согласно местному законодательству специалистов — в США, Канаде, Великобритании, Польше и Германии.

Наиболее лояльные правила в Испании, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии и Хорватии. Здесь больше всего украинских айтишников работают с оформлением в Украине.

Где получают самые высокие зарплаты

«Чистые» медианные зарплаты специалистов за рубежом выше, чем в Украине. Самая высокая медиана у тех, кто переехал в США: $7500 в месяц.

У эмигрировавших в Европу медианная зарплата — $3500 (медианная зарплата айтишников в Украине — $2500).

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Для специалистов с опытом 3−5 лет разница в зарплатах в Украине и за рубежом в среднем составляет 34%. Для более опытных специалистов этот разрыв меньше — около 11%.

Медианные зарплаты опытных разработчиков (5+ лет опыта) в Европе в среднем на 8% выше, чем в Украине.

Самые высокие медианы — в Испании ($5250) и Хорватии ($5225), самые низкие — в Болгарии ($4000) и Германии ($4500).

Напомним, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, в Украине забронировано не более 5% IT-специалистов от общего числа.

Он отметил, что больше всего людей забронировано в энергетике и производстве оружия.

Dou По материалам:

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