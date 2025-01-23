Где легче всего найти работу без опыта в IT — результаты исследования Djinni — Finance.ua
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Где легче всего найти работу без опыта в IT — результаты исследования Djinni

Личные финансы
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Где легче всего найти работу без опыта в IT — результаты исследования Djinni
Где легче всего найти работу без опыта в IT — результаты исследования Djinni
В украинском IT легче всего найти работу для кандидатов без опыта в технической поддержке (Support), а для сеньоров — в Data Science. Без учета опыта работы легче найти работу для Lead Generation.
Об этом свидетельствуют данные Djinni.
График: Djinni
График: Djinni
32% кандидатов, активировавших профиль в 2025 году (начали поиск, или нажали кнопку «Поднять профиль») уже получили предложения от рекрутеров. Но среди Lead Generation таких 68%, тогда как среди разработчиков мобильных приложений — только 13−16%.
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Среди разработчиков самая популярная у рекрутеров категория — язык Go (Golang). 48% кандидатов, владеющих этим языком программирования, уже получили предложения в 2025 году.
В прошлом году меньше всего предложений было у тестировщиков, но сейчас они уже в середине рейтинга.
Что касается остальных языков программирования, то худшая ситуация с поиском работы — у JavaScript-разработчиков. Только 18% из них получили предложение от рекрутеров. Гораздо лучше дела у программистов, работающих на Python. В manual QA наоборот — значительно чаще пишут кандидатам без опыта, чем опытным.
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Также данные Djinni показывают, что больше всего компаний в этом году заинтересованы в маркетологах, на втором месте — JavaScript.
«Маркетинг — самая популярная категория и по количеству компаний, и по количеству предложений. На втором месте по обоим критериям JavaScript. На третьем — по количеству заинтересованных компаний — Sales, а по количеству предложений — PHP. Меньше всего рекрутеров отправляли предложения в нишевых категориях (Salesforce, ERP, Scala), но также не слишком активно сорсят в мобильной разработке (Android и Kotlin). В этих категориях отправляли предложения до 30 компаний», — отметили аналитики сайта.
График: Djinni
График: Djinni
Напомним, по данным опроса DOU, некоторые начинающие в ІТ находят работу за месяц, а некоторые тратят на поиски и до восьми месяцев. Обычно наем в компаниях предусматривает 3−4 этапа: разговор с рекрутером, техническое интервью, встреча с командой и/или с руководителем или заказчиком. Чаще всего меньшее количество собеседований имели те специалисты, которые проходили обучение в компании, в которую затем пытались трудоустроиться.
В 2024 году зарплаты в Automation QA снижались. Несколько выросли зарплаты опытных General QA и Team Lead в Manual QA. Только 1% тестировщиков зарабатывают более $6900.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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