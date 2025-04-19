У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів — Finance.ua

У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів Сьогодні 14:09

У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів

В Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров в етері телемарафону.

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За його словами, найбільше людей заброньовано в енергетиці та виробництві зброї.

«Мова йде про тисячі, але насправді невелика кількість людей, які заброньовані. Це від загальної кількості не більше, ніж 5% спеціалістів. Тому не така велика кількість. Все-таки багато людей заброньовано в сфері енергетики, у сфері виробництва зброї, і в багатьох інших сферах», — сказав Федоров.

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Нагадаємо, за даними дослідження DOU, за рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

Опитування показує поступове зниження частки айтівців, які оформлені як ФОПи. Якщо влітку 2022 року так були оформлені 87% айтівців, то в кінці 2024 року — лише 62%.

Натомість зростає частка тих, хто працює за гіг-контрактом, оформлений згідно з КЗпП в штат компанії чи оформлений згідно з законодавством іншої країни.

УНН За матеріалами:

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