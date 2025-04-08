За последний год айтишники закрыли рекордное количество ФЛП — Finance.ua

За последний год айтишники закрыли рекордное количество ФЛП Сегодня 12:03 — Личные финансы

За последний год айтишники закрыли рекордное количество ФЛП

За год активных ІТ-ФЛП стало меньше на 13 тысяч, или на 5%. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.

Об этом свидетельствуют расчеты DOU.

Общее количество айтишников

Опрос показывает постепенное снижение доли айтишников, оформленных как ФЛП. Если летом 2022 года так было оформлено 87% айтишников, то в конце 2024 года только 62%. В то же время растет доля тех, кто работает по гиг-контракту, кто оформлен согласно КЗоТ в штат компании или оформлен согласно законодательству другой страны.

Согласно расчету, общее количество украинских айтишников (как в Украине, так и за рубежом) составляет около 300 тысяч. Этот показатель почти не изменился за последние 1,5 года.

Общее количество айтишников, Инфографика: DOU

По состоянию на 24 февраля 2025 года в Украине было 262 093 активных ФЛП, зарегистрированных по кодам деятельности, связанным с ІТ. Это данные Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

С 24 февраля 2024 года по 24 февраля 2025 года впервые за время наблюдений (т.е. с 2015 года) снизилось количество активных ІТ-ФЛП. Сейчас их на 13 186 меньше, чем в прошлом году. Падение составляет 5%.

Падение произошло из-за рекордного количества закрытых ФЛП. За последний год айтишники закрыли 39 892 ФЛП, что почти втрое больше, чем за предыдущий период (с 24.02.23 по 24.02.24) — тогда было закрыто 13 752 ФЛП.

Однако количество новых ІТ-ФЛП, открытых за это время, тоже значительно. За год зарегистрировались 26 706 ФЛП в сфере ІТ, что больше, чем за предыдущий период (с 24.02.23 по 24.02.24 было открыто 17 332 ФЛП).

Общее количество IT-ФЛПов, Інфографіка: DOU

Самым популярным КВЭД остается «62.01 Компьютерное программирование»: по нему зарегистрировано 173 617 айтишников. Количество зарегистрированных по этому КВЭД продолжает уменьшаться: в прошлом году падение составило 1%, в этом году — 6%, или 11 127 человек.

Лидеры по темпам падения количества ФЛП

Уменьшение количества активных ІТ-ФЛП коснулось почти всех регионов. Небольшой рост на 1−2% произошел в четырех западных областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской.

Лидеры по темпам закрытия ІТ-ФОП — восточные и южные регионы. На 18% стало меньше активных ІТ-ФЛП, зарегистрированных в Луганской и Херсонской областях, на 16% - в Донецкой, на 13% - в Запорожской, на 10% - в Николаевской, на 9% - в Харьковской.

В абсолютных числах наибольшая отрицательная динамика в Харьковской области (-3001 активный ФЛП за год) и в Киеве (-2794 ФЛП).

Распределение ИТ-ФЛП по регионам, Інфографіка: DOU

Женщины в ІТ

Доля женщин среди ІТ-ФЛП продолжает расти — в этом году они составляют 31% активных ІТ-ФЛП.

Этот рост обусловлен высокой долей женщин среди новых ІТ-ФОП. 48% ФЛП, зарегистрированных с 24.02.24 года по 24.02.25 года, составляют женщины.

В то же время темпы закрытия ІТ-ФЛП почти не отличаются среди мужчин и женщин. За год свои ФЛП закрыли 16% имевших их женщин и 14% мужчин.

И среди мужчин, и среди женщин количество закрывших ФЛП превысило количество новых ФЛП. За год количество активных ФЛП, открытых мужчинами, уменьшилось на 7%, или на 12 684 человек. Среди женщин падение составляло 1%, или 502 специалиста.

Доля женщин среди ІТ-ФЛП, динамика по годам, Инфографика: DOU

Доля женщин среди ІТ-ФЛП постепенно растет в большинстве регионов. Лидерами по доле женщин, как и в прошлом году, остаются Львовская, Киевская и Ивано-Франковская области.

Доля женщин среди ІТ-ФЛП по регионам, Инфографика: DOU

Доля женщин среди ІТ-ФЛП за год выросла во всех КВЭД, кроме кода «58.21 Издание компьютерных игр».

Самым популярным КВЭД среди женщин в ІТ, как и среди мужчин, является «62.01 Компьютерное программирование» — по нему зарегистрировано 56% активных ІТ-ФЛП, открытых женщинами.

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