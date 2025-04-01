Экспорт ІТ-услуг в феврале 2025 года увеличился и составил $535 миллионов — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг в феврале 2025 года увеличился и составил $535 миллионов Сегодня 09:10

Экспорт ІТ-услуг в феврале 2025 года увеличился и составил $535 миллионов

В феврале 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 9,4% и составил $535 миллионов. Украинской экономике это принесло на $46 миллионов больше по сравнению с январем.

Такие данные приводит НБУ, пишет itcluster.lviv.ua

Кроме того, эти показатели на 3,5% или $18 миллионов больше по сравнению с февралем 2024 года.

В общей сложности за 2 месяца текущего года совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составила $1,02 миллиарда. Это на 0,1% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $1 миллион.

«В феврале мы наблюдаем незначительное увеличение объемов экспорта компьютерных услуг по сравнению с январем. Однако, несмотря на скромную положительную динамику, ситуация в IT-индустрии не перестала быть критической. Из-за вызовов полномасштабного вторжения техиндустрия продолжает находиться в сверхсложном положении. Поэтому в этом году єкспорт ІТ-услуг, вероятно, будет продолжать сокращаться», — замечает Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ Кластера.

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Общая экспортная выручка всех услуг Украины в феврале 2025 года составила $1,25 миллиардов, что на $36 миллионов или 3% больше по сравнению с январем.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в феврале составила 42,8%. Это на 5,8% больше, чем в феврале 2024 года: тогда она составляла 37%. А еще этот показатель на 2,5% больше по сравнению с январем 2025 года.

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