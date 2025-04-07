Как изменился доход ІТ-компаний в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Как изменился доход ІТ-компаний в Украине (инфографика)

Фондовый рынок
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Как изменился доход ІТ-компаний в Украине (инфографика)
Как изменился доход ІТ-компаний в Украине (инфографика)
Совокупный доход лучших ІТ-компаний из Индекса Опендатабота 2025 составил 56,48 млрд грн. Тройка лидеров принадлежат американским компаниям, из них первое место завоевала Глобаллоджик Украина. Также топ-10 покинули 2 компании, одна из которых входила в Индекс два года. 7 из 10 компаний Индекса находятся в реестре Дія City.
Об этом сообщает Опендатабот.
На первом месте по доходу дебютировала компания Глобаллоджик Украина (GlobalLogic), принадлежащая американской Bonus Technology INC. Доход за год изменился незначительно — 11,66 млрд грн (+2%), в то же время прибыль уменьшилась на 28% и составила 653 млн грн. Несмотря на то, что компания находится в Индексе уже три года, лидирующую позицию она заняла впервые.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Остальные ступени в топ-3 поделили между собой две компании Epam, основанной Аркадием Добкиным. На них приходится треть заработков десятки лучших. Эпам Системз (Epam), ранее два года подряд возглавлявшая Индекс, спустилась на ступеньку вниз с доходом в 11,35 млрд грн. Это на 10% меньше, чем в 2023 году. При этом прибыль выросла на 27% — до 1,67 млрд грн.
В то же время доходы и прибыль Эпам Диджитал увеличиваются из года в год. С доходом 7,5 млрд грн (+25%) и прибылью 838 млн грн (+11%) компания заняла третье место Индекса. Следует отметить, что это юридическое лицо было основано только в декабре 2021 года.
Второй год четвертой в Индексе остается Люксофт солюшнс — дочка швейцарской Luxoft, основанной Дмитрием Лощининым. Ее доход упал на 7% до 5,45 млрд грн, а прибыль снизилась на 12% - до 263,6 млн грн.
Институт информационных технологий «Интеллиас» занял 5 строчку с доходом 4,06 млрд грн (-6%). В то же время прибыль компании выросла на 18% и составила 300,7 млн ​​грн. Бизнес принадлежит компании Айтиэлити Лимитед, конечными владельцами которой являются Виталий Седлер и Михаил Пузраков.
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На две ступени вверх в прошлом году поднялась компания Софтсерв технологии (SoftServe), которую основали львовяне Тарас Кицмей и Ярослав Любинец: 6 место. Доход компании вырос в 1,6 раза за год до 3,83 млрд грн, а прибыль осталась прежней — 210 млн грн.
Финтех бэнд, принадлежащий основателям Монобанка Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому, потерял две позиции в Индексе лучших. Из-за существенного уменьшения выручки — в полтора раза — компания оказалась на седьмом месте: 3,71 млрд грн. Еще заметнее сократилась прибыль: в 2,7 раза до 1,15 млрд грн.
Девятое место занимает Инфопульс Украина, которую основали Алексей Сиговой и Андрей Анисимов. В настоящее время она принадлежит шведской компании Nuk Holding AB. Доход компании уменьшился на 5% до 3,06 млрд грн, а прибыль уменьшилась на 14% и составила 332,7 млн ​​грн.
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В то же время в нынешнем айти Индексе Опендатабота есть и новички, дебютировавшие с потрясающими результатами. С доходом в 3,22 млрд грн и рекордной среди топ-10 компаний прибылью — 2,4 млрд грн в Индексе, появилась компания Хайлоад солюшнс (экс Favbet Tech) Дмитрия Матюхи. На компанию, зарегистрированную в январе 2022 года, приходится треть от общей прибыли компаний рейтинга.
Еще один новичок в Индексе замыкает десятку лидеров — это молодая компания Сквод Украина (SQUAD), созданная в августе 2022 года. Бизнес принадлежит кипрской компании Сквод Ай-Ти Лимитед, владельцами которой являются украинцы Любомир Васильев и Юрий Катков. Доход Сквода в прошлом году вырос в 2,8 раза за год и составил 2,6 млрд грн, а прибыль — в 3,4 раза, до 80,6 млн грн.
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Стоит отметить, что 7 компаний из топа выбрали правовой режим Дія City, за исключением Эпам Системз, Люксофт Солюшнс и Института информационных технологий «Интеллиас». Это означает, что эти компании не пользуются специальными налоговыми льготами, упрощенным административным процессом и другими инструментами развития ІТ сферы от государства.
В то же время из Индекса ІТ-компаний выбыли:
  • Плейтика Украина (Playtika) — доход уменьшился на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 2,14 млрд грн;
  • Софтсерв Индустрия (SoftServe) — доход уменьшился более чем вдвое и составил 889 млн грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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