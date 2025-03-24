ІТ-индустрия заплатила более $1 млрд налогов за год — Федоров Сегодня 16:14 — Казна и Политика

ІТ-индустрия заплатила более $1 млрд налогов за год — Федоров

Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов в 2024 году.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«ІТ-индустрия — единственная из топ-5 экспортных отраслей, которая за последние пять лет увеличила свою долю в экспорте. Это результаты нашего партнерского исследования Digital Tiger, которое делаем с Ассоциацией IT Ukraine. Наши инженеры и разработчики имеют колоссальный опыт и профессионализм. Они создают продукты, необходимые во всем мире», — отметил Федоров.

Он добавил, что Украина экспортирует ІТ-сервисы в 147 стран мира.

В топе рынков:

США;

Великобритания;

Германия;

Израиль;

Швейцария;

Польша.

«Самые технологичные компании планеты охотно становятся клиентами Украины. Это такие известные гиганты, как Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google и Porsche», — подчеркнул министр.

По его словам, Украина уже давно зарекомендовала себя центром технологической экспертизы. Украинскими технологическими продуктами BetterMe, GitLab, Cargofy, Restream, Reply, People. ai, MacPaw, Grammarly или Petcube пользуются люди и бизнес по всему миру.

«Мы должны стимулировать появление еще большего количества таких украинских компаний. Для этого мы уже сейчас фокусируемся на развитии эффективной экосистемы для развития технологического бизнеса», — подытожил он.

Как показывает исследование , движущей силой отрасли на сегодняшний день являются преимущественно сервисные компании. Наибольшую выручку в 2024 году получили EPAM Ukraine ($468.2 млн), GlobalLogic Ukraine ($288.9 млн) и SoftServe ($169.4 млн).

География экспорта претерпела несущественные изменения. Хотя большинство стран показали сокращение количества заказов в абсолютных цифрах. Ведущим импортером украинских ІТ-услуг традиционно остаются США. На них приходится 37,2% ($2,3 млрд) от общего экспорта ІТ-услуг. Годом ранее количество заказов из этой страны позволило экспортировать на $2,6 млрд, а в 2022 году — $2,97 млрд.

В абсолютных значениях вырос объем заказов из:

Кипра ($362 млн в 2023 и $394 млн в 2024);

Израиля ($293 млн в 2023 и $297 млн ​​в 2024);

Польши ($162 млн в 2023 и $166 млн в 2024);

Эстонии ($158 млн в 2023 и $166 млн в 2024).

Напомним, объем годового ІТ-экспорта в 2024-м во второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг. Согласно данным Нацбанка, в 2024 году ІТ-индустрия принесла в украинскую экономику $6,45 млрд благодаря экспорту своих услуг. Это на 4,2%, или на $280 млн меньше показателя 2023 года. В то же время темпы падения замедлились, в прошлом году оно побило рекордные -8,5%.

Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ІТ-отрасли в 2024 году, остаются Соединенные Штаты Америки. Они предоставили $2,397 млрд валютных поступлений Украине. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта. Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 8,8%, или $564,98 млн.

Степан Веселовский, СЕО Львовского ІТ-Кластера, отмечал , что среди основных причин уменьшения объемов экспорта — риски мобилизации технических специалистов, ограничения на выезд за границу и изменения в налоговой нагрузке.

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