86% предприятий не планируют изменений в производстве в ближайшие 2 года (инфографика) — Finance.ua

86% предприятий не планируют изменений в производстве в ближайшие 2 года (инфографика) Сегодня 09:33 — Казна и Политика

86% предприятий не планируют изменений в производстве в ближайшие 2 года (инфографика)

В июне Индекс восстановления деловой активности незначительно ухудшился с 0,13 до 0,09.

Об этом свидетельствуют результаты 38-го ежемесячного опроса , проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

В то же время уровень неопределенности для предпринимателей существенно повысился. В перспективе 6 месяцев доля тех, кто не понимал, какой будет общеэкономическая среда в Украине, выросла с 16,5% до 24,5%. Неопределенность относительно финансово-экономического состояния на собственном предприятии увеличилась с 15,2% до 20,7%.

" Помимо этого, доля тех, кто не смог спрогнозировать состояние бизнеса через два года, выросла с 28,7% до 37,4%, - отметила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив. — На это влияют геополитическая нестабильность и увеличение обстрелов гражданской инфраструктуры".

В то же время доля предпринимателей, которые не ожидают существенных изменений именно в производстве в течение следующих двух лет, достигла максимума с октября 2022 года — 85,6% опрошенных планирует оставаться на текущем уровне производства.

В настоящее время 62% предприятий работают на полную или почти полную мощность. Доля работающих на 50−74% выросла до 19%.

Доля предприятий, которые в июне нарастили производство, возросла (с 19,5% до 22,6%), а тех, кто сократил производство, упала (с 13,5% до 11,6%). При этом доля предприятий, планирующих расширение производства в течение 3−4 месяцев, незначительно снизилась (с 39,9% до 37,8%).

Также наблюдается тенденция сокращения средней продолжительности портфеля новых заказов — в июне она составила уже 4,7 месяца. Пик был в августе 2024 года, а с осени средняя продолжительность сокращается. Самые длинные заказы у деревообрабатывающей, химической и пищевой промышленности — 5−5,5 месяцев, а самые маленькие — в производстве строительных материалов — 3,2″, — сказала Оксана Кузякив.

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