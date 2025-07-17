Правительство определило четкий и прозрачный подход к выплатам по судебным решениям для всех пенсионеров — Finance.ua

Правительство определило четкий и прозрачный подход к выплатам по судебным решениям для всех пенсионеров Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины утвердил порядок, устанавливающий, как именно из бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) будут производиться выплаты пенсий и доплат, назначенных по решениям судов.

В Украине накопилась системная проблема с исполнением судебных решений по пенсиям. За последние пять лет количество таких решений возросло более чем в 26 раз — до 758 тысяч решений. Общая сумма долга сейчас — почти 85 млрд грн. При этом до сих пор не существовал единый подход, по которому государство осуществляет выплаты по решениям судов.

В частности, текущие выплаты по решениям судов производились сразу, а начисленные суммы за прошлые периоды ставились в очередь. Поэтому государство выплатило только по тем решениям, которые вступили в силу в период до 20 ноября 2020 года, что вызывает недовольство граждан и замечания со стороны международных партнеров, в частности, Европейского суда по правам человека и Совета Европы.

Чтобы упорядочить ситуацию и обеспечить единые, справедливые и понятные всем правилам поведения в условиях ограниченного финансового ресурса, Правительство приняло постановление, устанавливающее единый порядок всех выплат на исполнение судебных решений — как ретроспективных (за прошлые периоды), так и текущих.

Впервые в бюджете ПФУ расходы на судебные решения будут выделены в зависимости от источника финансирования пенсий: выплаты, которые должны осуществляться за счет средств государственного бюджета, поскольку касаются пенсий, выплачиваемых именно за счет госбюджета, и выплаты, источником погашения которых являются страховые пенсионные взносы.

При этом вводится единый подход к тому, как будут осуществляться текущие выплаты перечисленных во исполнение судебных решений пенсий, так и доначисленных по решениям судов сумм за предыдущие периоды (т.н. ретроспективные судебные решения). Выплаты гражданам будут осуществляться ежемесячно пропорционально средствам, определенным в бюджете Пенсионного фонда.

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