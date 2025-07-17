Отрицательное сальдо: дефицит внешней торговли Украины товарами вырос на 49% — Finance.ua

Отрицательное сальдо: дефицит внешней торговли Украины товарами вырос на 49% Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Отрицательное сальдо: дефицит внешней торговли Украины товарами вырос на 49%

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2025 года выросло на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $14,594 млрд с $9,787 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Экспорт товаров из Украины

За указанный период по сравнению с январем-маем 2024 года сократился на 5,4% - до $16,947 млрд, тогда как импорт вырос на 13,9% - до $31,540 млрд.

В мае-2025 по сравнению с апрелем-2025 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 5,5% - до $3,614 млрд, импорта — на 4,4%, до $6,806 млрд.

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Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае 2025 года было отрицательным и составило $3,192 млрд, в предыдущем месяце оно также было отрицательным — $3,091 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2025 года составил 0,54 (в январе-мае 2024 года — 0,65).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.

Напомним, главные торговые партнеры Украины.

Больше всего товаров в Украину импортировали из:

Китая — на $8,2 млрд;

Польши — на $3,5 млрд;

Германии — на $3,2 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — $2,4 млрд;

Турцию — $1,7 млрд;

Италию — $1,2 млрд.

В ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $11,2 млрд;

металлы и изделия из них — $2,3 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $1,9 млрд.

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