Отрицательное сальдо: дефицит внешней торговли Украины товарами вырос на 49% — Finance.ua
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Отрицательное сальдо: дефицит внешней торговли Украины товарами вырос на 49%

Казна и Политика
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Отрицательное сальдо: дефицит внешней торговли Украины товарами вырос на 49%
Отрицательное сальдо: дефицит внешней торговли Украины товарами вырос на 49%
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2025 года выросло на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $14,594 млрд с $9,787 млрд.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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Экспорт товаров из Украины

За указанный период по сравнению с январем-маем 2024 года сократился на 5,4% - до $16,947 млрд, тогда как импорт вырос на 13,9% - до $31,540 млрд.
В мае-2025 по сравнению с апрелем-2025 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 5,5% - до $3,614 млрд, импорта — на 4,4%, до $6,806 млрд.
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Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае 2025 года было отрицательным и составило $3,192 млрд, в предыдущем месяце оно также было отрицательным — $3,091 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2025 года составил 0,54 (в январе-мае 2024 года — 0,65).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
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Напомним, главные торговые партнеры Украины.
Больше всего товаров в Украину импортировали из:
  • Китая — на $8,2 млрд;
  • Польши — на $3,5 млрд;
  • Германии — на $3,2 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — $2,4 млрд;
  • Турцию — $1,7 млрд;
  • Италию — $1,2 млрд.
В ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $11,2 млрд;
  • металлы и изделия из них — $2,3 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $1,9 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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