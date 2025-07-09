Що Україна найбільше імпортувала та експортувала у першому півріччі 2025 (інфографіка) — Finance.ua
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Що Україна найбільше імпортувала та експортувала у першому півріччі 2025 (інфографіка)

Казна та Політика
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Що Україна найбільше імпортувала та експортувала у першому півріччі 2025 (інфографіка)
Що Україна найбільше імпортувала та експортувала у першому півріччі 2025 (інфографіка)
За перші пів року в Україну імпортували товарів на суму $38,3 млрд, а експортували — на $20 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
«Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-червні 2025 року склало 0,52 дол./кг», — сказано в повідомленні.
За 6 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 137,6 млн грн.

Основні торговельні партнери

Найбільше товарів до України імпортували з:
  • Китаю — на $8,2 млрд;
  • Польщі — на $3,5 млрд;
  • Німеччини — на $3,2 млрд.
Експортували з України найбільше до:
  • Польщі — $2,4 млрд;
  • Туреччини — $1,7 млрд;
  • Італії — $1,2 млрд.

Що найбільше імпортували та експортували

68% усіх ввезених в Україну товарів припадає на три групи:
  • машини, устаткування та транспорт — $14,8 млрд. При їх митному оформленні сплачено 93,4 млрд грн, що становить 29% митних надходжень;
  • продукція хімічної промисловості — $6,2 млрд. До бюджету надійшло 48,5 млрд грн (15%);
  • паливно-енергетичні товари — $4,9 млрд. Надходження до бюджету склали 87,9 млрд грн (27%).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $11,2 млрд;
  • метали та вироби з них — $2,3 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-квітні цього року становив 11,5 млрд дол., що на 35,3% більше, ніж за аналогічний період торік. За 4 місяці 2025 року товарообіг України становив $38,1 млрд. Протягом січня-квітня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували — на $13,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт сягнув $18,8 млрд, або 76%.
За матеріалами:
Finance.ua
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