Що Україна найбільше імпортувала та експортувала у першому півріччі 2025 (інфографіка) — Finance.ua

Що Україна найбільше імпортувала та експортувала у першому півріччі 2025 (інфографіка) Сьогодні 12:32 — Казна та Політика

Що Україна найбільше імпортувала та експортувала у першому півріччі 2025 (інфографіка)

За перші пів року в Україну імпортували товарів на суму $38,3 млрд, а експортували — на $20 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

«Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-червні 2025 року склало 0,52 дол./кг», — сказано в повідомленні.

За 6 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 137,6 млн грн.

Основні торговельні партнери

Найбільше товарів до України імпортували з:

Китаю — на $8,2 млрд;

Польщі — на $3,5 млрд;

Німеччини — на $3,2 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — $2,4 млрд;

Туреччини — $1,7 млрд;

Італії — $1,2 млрд.

Що найбільше імпортували та експортували

68% усіх ввезених в Україну товарів припадає на три групи:

машини, устаткування та транспорт — $14,8 млрд. При їх митному оформленні сплачено 93,4 млрд грн, що становить 29% митних надходжень;

продукція хімічної промисловості — $6,2 млрд. До бюджету надійшло 48,5 млрд грн (15%);

паливно-енергетичні товари — $4,9 млрд. Надходження до бюджету склали 87,9 млрд грн (27%).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $11,2 млрд;

метали та вироби з них — $2,3 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд.

Інфографіка: customs.gov.ua

Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-квітні цього року становив 11,5 млрд дол., що на 35,3% більше, ніж за аналогічний період торік. За 4 місяці 2025 року товарообіг України становив $38,1 млрд. Протягом січня-квітня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували — на $13,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт сягнув $18,8 млрд, або 76%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.