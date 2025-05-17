Імпорт домінує: дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $11,5 млрд — Finance.ua

Імпорт домінує: дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $11,5 млрд
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-квітні цього року становив 11,5 млрд дол., що на 35,3% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
За 4 місяці 2025 року товарообіг України становив $38,1 млрд. Протягом січня-квітня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували — на $13,3 млрд.
При цьому оподаткований імпорт сягнув $18,8 млрд, або 76%.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $5,2 млрд;
- Польща — $2,3 млрд;
- Німеччина — $2,1 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $1,6 млрд;
- Туреччини — на $932 млн;
- Італії — на $843 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% становили такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд;
- паливно-енергетичні — $3,3 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $7,6 млрд;
- метали та вироби з них — $1,5 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $1,2 млн.
Поділитися новиною