Імпорт домінує: дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $11,5 млрд — Finance.ua

Імпорт домінує: дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $11,5 млрд Сьогодні 18:05 — Казна та Політика

Імпорт домінує: дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $11,5 млрд

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-квітні цього року становив 11,5 млрд дол., що на 35,3% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

За 4 місяці 2025 року товарообіг України становив $38,1 млрд. Протягом січня-квітня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували — на $13,3 млрд.

При цьому оподаткований імпорт сягнув $18,8 млрд, або 76%.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $5,2 млрд;

Польща — $2,3 млрд;

Німеччина — $2,1 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $1,6 млрд;

Туреччини — на $932 млн;

Італії — на $843 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% становили такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд;

продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд;

паливно-енергетичні — $3,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $7,6 млрд;

метали та вироби з них — $1,5 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $1,2 млн.

УНН За матеріалами:

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