Куда Украина экспортирует муку — ТОП-5 стран Сегодня 13:28 — Казна и Политика

Куда Украина экспортирует муку — ТОП-5 стран

В течение 2024/25 МГ украинские производители экспортировали 66,7 тыс. тонн пшеничной муки. Этот показатель уступает объемам поставок в предыдущем сезоне, которые были на уровне 92,5 тыс. тонн.

Об этом пишут мукомолы Украины/Millers of Ukraine.

Около 46% объема экспорта в сезоне-2024/25 осуществлено в страны ЕС. В ТОП-5 стран-импортеров украинской муки вошли:

Молдова (20,3 тыс. тонн),

Чехия (15,3 тыс. тонн),

Палестина (10,8 тыс. тонн),

Франция (3,0 тыс. тонн),

Испания (2,9 тыс. Тонн).

Экспорт других видов муки в сезоне 2024/25 составил 4,6 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 5,4 тыс. тонн). Доля стран ЕС по объемам экспорта составила 14% (27% в 2023/24 МГ).

ТОП-5 стран, в которые в 2024/25 МГ поставлены другие виды муки, составили:

Молдова (3,2 тыс.

Израиль (0,5 тыс. тонн),

Хорватия (0,2 тыс. тонн),

Болгария

Испания (по 0,1 тыс. тонн)

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