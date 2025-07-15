Куда Украина экспортирует муку — ТОП-5 стран — Finance.ua
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Куда Украина экспортирует муку — ТОП-5 стран

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Куда Украина экспортирует муку — ТОП-5 стран
Куда Украина экспортирует муку — ТОП-5 стран
В течение 2024/25 МГ украинские производители экспортировали 66,7 тыс. тонн пшеничной муки. Этот показатель уступает объемам поставок в предыдущем сезоне, которые были на уровне 92,5 тыс. тонн.
Об этом пишут мукомолы Украины/Millers of Ukraine.
Куда Украина экспортирует муку — ТОП-5 стран
Около 46% объема экспорта в сезоне-2024/25 осуществлено в страны ЕС. В ТОП-5 стран-импортеров украинской муки вошли:
  • Молдова (20,3 тыс. тонн),
  • Чехия (15,3 тыс. тонн),
  • Палестина (10,8 тыс. тонн),
  • Франция (3,0 тыс. тонн),
  • Испания (2,9 тыс. Тонн).
Экспорт других видов муки в сезоне 2024/25 составил 4,6 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 5,4 тыс. тонн). Доля стран ЕС по объемам экспорта составила 14% (27% в 2023/24 МГ).
ТОП-5 стран, в которые в 2024/25 МГ поставлены другие виды муки, составили:
  • Молдова (3,2 тыс.
  • Израиль (0,5 тыс. тонн),
  • Хорватия (0,2 тыс. тонн),
  • Болгария
  • Испания (по 0,1 тыс. тонн)
По материалам:
Finance.ua
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