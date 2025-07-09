Что Украина больше всего импортировала и экспортировала в первом полугодии 2025 (инфографика) — Finance.ua
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Что Украина больше всего импортировала и экспортировала в первом полугодии 2025 (инфографика)

Казна и Политика
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Что Украина больше всего импортировала и экспортировала в первом полугодии 2025 (инфографика)
Что Украина больше всего импортировала и экспортировала в первом полугодии 2025 (инфографика)
За первые полгода в Украину импортировали товаров на сумму $38,3 млрд, а экспортировали — на $20 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«Налогооблагаемый импорт составил $28,9 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-июне 2025 года составила 0,52 долл./кг», — говорится в сообщении.
За 6 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 137,6 млн грн.

Основные торговые партнеры

Больше всего товаров в Украину импортировали из:
  • Китая — на $8,2 млрд;
  • Польши — на $3,5 млрд;
  • Германии — на $3,2 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — $2,4 млрд;
  • Турцию — $1,7 млрд;
  • Италию — $1,2 млрд.

Больше всего импортировали и экспортировали

68% всех ввезенных в Украину товаров приходится на три группы:
  • машины, оборудование и транспорт — $14,8 млрд. При их таможенном оформлении уплачено 93,4 млрд грн, что составляет 29% таможенных поступлений;
  • продукция химической промышленности — $6,2 млрд. В бюджет поступило 48,5 млрд грн (15%);
  • топливно-энергетические товары — $4,9 млрд. Поступления в бюджет составили 87,9 млрд. грн (27%).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $11,2 млрд;
  • металлы и изделия из них — $2,3 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $1,9 млрд.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
Напомним, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле этого года составил 11,5 млрд долл., что на 35,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. За 4 месяца 2025 года товарооборот Украины составил $38,1 млрд. В январе-апреле 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $24,8 млрд, а экспортировали — на $13,3 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $18,8 млрд, или 76%.
По материалам:
Finance.ua
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