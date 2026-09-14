Имущество ликвидированных шахт смогут передавать общинам — детали законопроекта Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Кабинет Министров готовит к внесению в Верховную Раду законопроект, который позволит безвозмездно передавать из государственной в коммунальную собственность наземное имущество угольных и урановых шахт, находящихся в состоянии ликвидации.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе выездного совещания с премьер-министром Сергеем Корецким.

По его словам, инициатива Министерства энергетики позволит заинтересованным общинам привлекать бизнес и превращать депрессивные территории бывших предприятий в современные промышленные площадки.

«При условии инициативы от органов местного самоуправления, это позволит привлечь бизнес и трансформировать территории бывших шахт в промышленные площадки», — подчеркнул Шмыгаль.

Помимо экономического толчка для регионов, принятие документа поможет сократить расходный объем госбюджета на выполнение проектов ликвидации, а также обеспечить рациональное использование имеющейся инфраструктуры.

Параллельно профильное министерство совместно с местными общинами и при поддержке международных партнеров разрабатывает стратегию справедливой трансформации угольных регионов.