Кабинет Министров готовит к внесению в Верховную Раду законопроект, который позволит безвозмездно передавать из государственной в коммунальную собственность наземное имущество угольных и урановых шахт, находящихся в состоянии ликвидации.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе выездного совещания с премьер-министром Сергеем Корецким.
По его словам, инициатива Министерства энергетики позволит заинтересованным общинам привлекать бизнес и превращать депрессивные территории бывших предприятий в современные промышленные площадки.
«При условии инициативы от органов местного самоуправления, это позволит привлечь бизнес и трансформировать территории бывших шахт в промышленные площадки», — подчеркнул Шмыгаль.
Помимо экономического толчка для регионов, принятие документа поможет сократить расходный объем госбюджета на выполнение проектов ликвидации, а также обеспечить рациональное использование имеющейся инфраструктуры.
Параллельно профильное министерство совместно с местными общинами и при поддержке международных партнеров разрабатывает стратегию справедливой трансформации угольных регионов.
В рамках сотрудничества с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) реализуется пилотный проект. Он предусматривает создание детального плана развития и оценку ликвидируемого инвестиционного потенциала одной из шахт, чтобы сформировать готовую дорожную карту для привлечения доноров и инвесторов.