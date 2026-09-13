Премьер назвал сумму, которую может недополучить бюджет из-за атак рф на украинский бизнес

По оценке на начало сентября, около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не поступить в бюджет из-за российских атак на бизнес. Однако удары рф продолжаются ежедневно, поэтому эта сумма может вырасти.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в ходе конференции YES Annual Meeting 2026.
Какую поддержку готовят для бизнеса
Как отмечает премьер, правительство работает над дополнительными мерами поддержки бизнеса, которое терпит убытки из-за российских атак.
В частности, была проведена полная ревизия помещений Фонда госимущества, государственных предприятий и министерств. Бизнесу предлагают использовать доступные складские и производственные площади.
Также правительство готовит децентрализацию логистики по аналогии с энергетической системой. Для этого планируется сотрудничество с ритейлерами и логистическими компаниями.
Кроме того, Украина ведет переговоры со странами-соседями по более быстрому и более гибкому пересечению границы.
Отдельно правительство планирует заложить в бюджет около $1 млрд на страхование военных рисков.
«Рассчитываем, что международные партнеры мультиплицируют эту сумму. Цель — сформировать резерв, покрывающий 40−50% ущерба от атак. Главное — это максимально упрощенная процедура и быстрая реакция», — отметил Корецкий.