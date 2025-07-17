«Киевавтодор» отремонтирует Южный мост и мост Метро — сроки Сегодня 14:12 — Казна и Политика

«Киевавтодор» отремонтирует Южный мост и мост Метро — сроки

В Киеве продолжаются ремонтные работы на двух ключевых переправах — мосту Метро и Южном мосту, которые имеют стратегическое значение для городской инфраструктуры.

Об этом сообщил генеральный директор «Киевавтодора» Александра Федоренко.

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Напомним, мост Метро находится в аварийном состоянии и с 2024 года на нем монтируют специальные металлические конструкции для укрепления.

Он указал на уникальность этого сооружения и отметил, что такой мост единственный в мире. Завершение противоаварийных работ ожидается в 2026 году, после чего начнется подготовка к реставрации.

Напомним, еще в 2023 году правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине, чтобы выяснить реальное техническое состояние сооружений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Результаты обследования мостов будут занесены в единую информационную аналитическо-экспертную систему для формирования дальнейших шагов по их восстановлению.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 2023 год в Украине насчитывается около 28,5 тысячи автомобильных и железнодорожных мостов;

по данным профильного научно-исследовательского института «ГосдорНИИ», средний возраст большинства автомобильных мостов — более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 разрушены или повреждены в результате боевых действий.

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