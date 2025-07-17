«Киевавтодор» отремонтирует Южный мост и мост Метро — сроки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Киевавтодор» отремонтирует Южный мост и мост Метро — сроки

Казна и Политика
19
«Киевавтодор» отремонтирует Южный мост и мост Метро — сроки
«Киевавтодор» отремонтирует Южный мост и мост Метро — сроки
В Киеве продолжаются ремонтные работы на двух ключевых переправах — мосту Метро и Южном мосту, которые имеют стратегическое значение для городской инфраструктуры.
Об этом сообщил генеральный директор «Киевавтодора» Александра Федоренко.
Читайте также
Напомним, мост Метро находится в аварийном состоянии и с 2024 года на нем монтируют специальные металлические конструкции для укрепления.
Он указал на уникальность этого сооружения и отметил, что такой мост единственный в мире. Завершение противоаварийных работ ожидается в 2026 году, после чего начнется подготовка к реставрации.
Напомним, еще в 2023 году правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине, чтобы выяснить реальное техническое состояние сооружений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Результаты обследования мостов будут занесены в единую информационную аналитическо-экспертную систему для формирования дальнейших шагов по их восстановлению.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 2023 год в Украине насчитывается около 28,5 тысячи автомобильных и железнодорожных мостов;
  • по данным профильного научно-исследовательского института «ГосдорНИИ», средний возраст большинства автомобильных мостов — более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 разрушены или повреждены в результате боевых действий.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems