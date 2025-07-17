Задачи, которые должно выполнить новое правительство Свириденко — Президент сообщил детали Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить новый Кабинет Министров Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Об этом глава государства сказал во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, которое приводит сайт президента

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«Обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на сто процентов в интересах Украины. Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой», — сказал он.

Как отметил президент, нужно гарантировать украинским воинам «уверенность в обеспечении сил обороны, и для этого увеличиваем, в частности, внутренний экономический потенциал Украины».

По его убеждению, это невозможно без трех вещей.

«Первое — это максимальная дерегуляция, ликвидация любых бюрократических преград, ненужных государству институтов, чьи функции просто дублируются. Второе — максимальное освобождение общественных сил Украины и привлечение потенциала партнеров ради экономического роста в Украине. Третье — справедливость, то есть во многом другие, более сильные подходы к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность и кто крадет украинский потенциал», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что обновление Кабинета Министров Украины и вообще системы украинской власти обеспечит реализацию этих задач.

Зеленский поблагодарил Юлию Свириденко за эффективную работу программ поддержки украинского производства и украинского предпринимательства.

«Этот опыт работы Юлии ради нашей украинской устойчивости и нашего экономического роста должен быть продолжен и масштабирован как ключевая задача украинского правительства», — добавил президент.

Глава государства рассчитывает, что программа правительственных шагов будет представлена как можно быстрее и будет выполняться в ежедневном режиме. «Каждый день должен приносить Украине результат», — подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что Силы обороны и безопасности Украины будут и дальше получать весь необходимый ресурс для защиты нашего государства, для защиты наших людей.

«Мы усилим переговорное направление для справедливого завершения войны и обеспечения реальной безопасности для Украины», — сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, Украине нужно больше своей силы.

«Мы трансформируем управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%», — заявил президент.

УНІАН По материалам:

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