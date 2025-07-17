Рада утвердила нового премьер-министра: что известно о Юлии Свириденко — Finance.ua

Рада утвердила нового премьер-министра: что известно о Юлии Свириденко Сегодня 11:50

Рада утвердила нового премьер-министра: что известно о Юлии Свириденко

17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. «За» проголосовали 262 нардепа.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что известно о новой главе правительства

Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. По информации ОО «Честно», отец Свириденко был главой Черниговского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, а мать работала в аппарате областного совета.

Образование и начало карьеры

Согласно официальной информации на сайте правительства, Юлия Свириденко окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, получив степень магистра по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности».

Трудовую деятельность начала в 2008 году в частном секторе, получив пост экономистки по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО «АМП» (Киев).

Работа в органах государственной власти

С 2015 года занимала руководящие должности в Черниговской облгосадминистрации:

возглавляла Департамент экономического развития;

работала первым заместителем главы ОГА;

в июле-декабре 2018 года исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.

В период с марта по сентябрь 2019 года Свириденко занимала должность директора ООО «Сидко Украина» — компании, специализирующейся на переработке сельскохозяйственной продукции. Одним из совладельцев предприятия является бывший глава Черниговской ОГА Валерий Кулич, в администрации которого Свириденко раньше работала.

Правительства и центральная власть

В сентябре 2019 года Свириденко была назначена заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А с июля 2020 года — первым заместителем Министра.

22 декабря 2020 г. Указом Президента Украины назначена заместителем Руководителя Офиса Президента.

4 ноября 2021 года назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики.

В августе 2022 года Свириденко возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.

Имеет знаки отличия

Свириденко награждена Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. Это высшая правительственная награда, которой награждаются за содействие в реализации государственной политики в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах.

В 2023 году Свириденко вошла в список 100 «новых лидеров, формирующих мир» по версии журнала TIME. Она стала одной из четырех украинок, отмеченных в этом рейтинге.

Справка Finance.ua:

президент Владимир Зеленский официально заявил о кадровых изменениях в правительстве 15 июля — тогда он объявил, что предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра;

по действующему законодательству, премьера в Украине избирает парламентское большинство, а президент подает соответствующие документы в Верховную Раду. В то же время закон о правовом режиме военного положения (10 статья) прямо запрещает увольнение органов государственной власти в этот период;

15 июля Денис Шмыгаль подал заявление об отставке, которое уже 16 июля поддержали народные депутаты;

Денис Шмыгаль был назначен на должность премьер-министра Украины 4 марта 2020 года.

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