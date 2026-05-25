День финансов: вклады украинцев, изменения в правилах бронирования, цены на квартиры Сегодня 17:45

Понедельник, 25 мая. В какой валюте украинцы держат сбережения в банках и как купить квартиру со скидкой.

Старые документы о доходах

Большинство украинских и европейских банков принимают документы о доходах, если им не более трех лет. Иногда банки могут согласиться и на документы пятилетней давности, но это скорее исключение. Юристы говорят , что это негласный, но реальный стандарт, соблюдаемый большинством финансовых учреждений при оценке финансового состояния клиента — то ли во время финансового мониторинга, то ли при рассмотрении заявки на кредит, то ли при объяснении происхождения средств на счете.

Вклады украинцев

По состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Вклады в гривне составляют 1103,8 млрд грн, а в иностранной валюте — 583,5 млрд грн.

Стоимость однокомнатных квартир

Как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области — на 10% в долларах, до $51,5 тыс. Также наблюдался рост цен в других регионах:

Закарпатская область на 7% до 71,3 тыс. долларов;

Харьковская и Сумская области на 6% до 25,1 тыс. и 20,8 тыс. долларов соответственно;

Винницкая и Хмельницкая области на 5%, до 52,1 тыс. и 40,1 тыс. долларов соответственно.

🏠 Finance.ua проанализировал, как менялся рынок недвижимости Киева в последние годы и какие сегменты подорожали больше всего. Мы также исследовали, как можно купить квартиру со скидкой:

Суд на $3 млрд

ПриватБанк в Лондонском суде выиграл апелляцию против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые обжаловали решение суда, вынесенное против них в июле 2025 года. Таким образом, Апелляционный суд поддержал позицию Высокого Суда Англии и Уэльса.

Первый транш от ЕС

В Министерстве финансов говорят , что первый транш финансирования Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan, общий размер которой составляет 90 млрд евро, должен поступить в июне этого года по результатам выполненных Украиной обязательств. Размер первого транша составляет около 9 млрд евро.

Отберут ли мигранты работу?

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, академик, доктор экономических наук Элла Либанова заявила , что Украине из-за нехватки рабочей силы придется привлекать трудовых мигрантов. В то же время обычно мигранты не конкурируют с местной рабочей силой, а заполняют вакантные ниши.

Украинские предприниматели в Польше

Граждане Украины, ведущие в Польше индивидуальную предпринимательскую деятельность, все чаще сталкиваются с жестким кадровым барьером. Теперь статус «польского субъекта, поручающего работу» подвергается детальному анализу со стороны административных органов. По ссылке рассказываем, в чем причина новой практики и какие исключения все же разрешают бизнесу работать без нарушений.

Кроме того, в Польше участились случаи , когда украинцам начисляют налоговую задолженность из-за работы на украинские компании во время проживания за границей. После превышения определенного срока пребывания в стране польские налоговые органы могут потребовать уплаты налогов даже в том случае, если доходы уже облагались налогом в Украине.

Кстати, с 19 мая в Польше вступили в силу новые правила относительно найденных вещей и наличных денег. Если кто присвоит себе большую сумму, к нему будут применены значительные штрафы.

Изменения в правилах бронирования

Ранее Кабинет Министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий. Изменения включают в себя три основных компонента: повышение требований к заработной плате, новые правила учета совместителей, пересмотр критериев критичности.

Как пояснил министр экономики Алексей Соболев, Министерство экономики не ожидает кардинальных изменений критериев критичности предприятий. Последний раз пересмотр параметров критичности проходил в начале 2025 года. Он уточнил, что основные изменения критериев бронирования уже обсудили.

єЯсла

В Украине предлагают расширить доступ к государственному пособию по уходу за ребенком «єЯсла». Право на пособие предлагается предоставить матери или другому законному представителю ребенка, фактически осуществляющего уход и при этом являющегося предпринимателем или самозанятым. Действующая редакция закона предусматривает выплату пособий только для наемных работников.

