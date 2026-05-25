Суд на $3 млрд: ПриватБанк виграв у Коломойського і Боголюбова Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

ПриватБанк вітає рішення Апеляційного суду

ПриватБанк домігся відхилення спроби своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, оскаржити рішення суду, ухвалене проти них у липні 2025 року. Таким чином, рішення про стягнення з них на користь банку понад 3 млрд доларів у вигляді компенсації збитків, процентів і судових витрат залишається чинним.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Суд підтримав рішення Високого суду Англії та Уельсу

«ПриватБанк вітає рішення Апеляційного суду, який підтримав первинне рішення Високого Суду Англії та Уельсу про те, що пани Коломойський та Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку і повинні відшкодувати йому завдані збитки», — сказано в повідомленні.

Зокрема, Апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти банку.

ПриватБанк готується до примусового виконання рішення

У 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Наразі фінустанова буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті стосовно таких активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера — уряду України.

«Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України. Ми вдячні за незмінну підтримку наших стейкхолдерів та міжнародних партнерів, без яких ця визначна перемога була б неможливою», — прокоментував голова наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс.

«Апеляційний суд, очевидно, не мав особливих труднощів із відхиленням аргументів відповідачів про те, що, незважаючи на вчинення ними масштабного шахрайства щодо банку, вони повинні мати можливість уникнути відповідальності за це шахрайство шляхом розкрадання додаткових коштів та використання їх для приховування свого попереднього шахрайства. Ми маємо намір повернути незаконно привласнені кошти Банку в порядку звернення до примусового виконання судового рішення», — додав Річард Льюіс, партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляє банк.

