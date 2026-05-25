За сутки киевляне подали 986 заявок на компенсацию за разрушенное жилье Сегодня 18:10 — Недвижимость

За последние сутки через приложение «Дія» киевляне подали 986 заявок на компенсацию за разрушенное жилье, еще 147 заявок подали жители области.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Только за последние сутки через приложение подано — 986 информационных сообщений в Киеве и 147 — в Киевской области. Это показывает масштаб разрушений и одновременно запрос людей на быстрое восстановление», — написал министр в Телеграм.

Он отметил, что последние массированные российские атаки снова нанесли серьезные разрушения жилью и гражданской инфраструктуре. Особо пострадали Киев и общины Киевщины.

Кулеба призвал людей не медлить и подавать информационные сообщения и заявки на компенсацию через «Дію».

Министр отметил, что государство обеспечивает механизмы компенсации через программу «єВідновлення» — как на ремонт поврежденного жилья, так и на восстановление или приобретение нового в случае полного уничтожения.

По словам Кулебы, механизм уже доказал свою эффективность. В Киеве почти 19 тысяч семей получили компенсацию для восстановления поврежденного жилья. Еще почти 8500 семей получили сертификаты для покупки нового жилья вместо разрушенного.

«Отдельно обращаюсь в органы местного самоуправления: необходимо максимально оперативно активизировать работу комиссий, фиксацию повреждений и сопровождение людей в процессе получения компенсаций», — написал Кулеба.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.