0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За сутки киевляне подали 986 заявок на компенсацию за разрушенное жилье

Недвижимость
20
За последние сутки через приложение «Дія» киевляне подали 986 заявок на компенсацию за разрушенное жилье, еще 147 заявок подали жители области.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
«Только за последние сутки через приложение подано — 986 информационных сообщений в Киеве и 147 — в Киевской области. Это показывает масштаб разрушений и одновременно запрос людей на быстрое восстановление», — написал министр в Телеграм.
Он отметил, что последние массированные российские атаки снова нанесли серьезные разрушения жилью и гражданской инфраструктуре. Особо пострадали Киев и общины Киевщины.
Кулеба призвал людей не медлить и подавать информационные сообщения и заявки на компенсацию через «Дію».
Министр отметил, что государство обеспечивает механизмы компенсации через программу «єВідновлення» — как на ремонт поврежденного жилья, так и на восстановление или приобретение нового в случае полного уничтожения.
По словам Кулебы, механизм уже доказал свою эффективность. В Киеве почти 19 тысяч семей получили компенсацию для восстановления поврежденного жилья. Еще почти 8500 семей получили сертификаты для покупки нового жилья вместо разрушенного.
«Отдельно обращаюсь в органы местного самоуправления: необходимо максимально оперативно активизировать работу комиссий, фиксацию повреждений и сопровождение людей в процессе получения компенсаций», — написал Кулеба.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems