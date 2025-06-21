В Минюсте рассказали, что нужно знать о договоре дарения — Finance.ua

В Минюсте рассказали, что нужно знать о договоре дарения Сегодня 19:07 — Личные финансы

В Минюсте рассказали, что нужно знать о договоре дарения

Договор дарения — это не только проявление благих намерений, но и серьезная сделка, которая требует внимания к юридическим деталям.

В Министерстве юстиции рассказывают , что следует знать о договоре дарения.

Что следует знать о договоре дарения

Договор дарения — это передача имущества бесплатно в собственность другому лицу.

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Однако если получатель подарка обязан что-то сделать в ответ — это уже не дарение.

Кто и что может дарить

В подарок можно передать движимые вещи, учитывая средства и ценные бумаги, недвижимые вещи, а также имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем.

Договор может быть заключен как физлицами, так и юрлицами. Это также разрешено государству, АР Крым и территориальным общинам.

В то же время родители или опекуны не имеют права дарить имущество детей, подопечных.

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Если договор заключает один из супругов с посторонним лицом, следует предварительно выделить или определить долю в общем имуществе.

А при дарении между предприятиями это возможно только по прямому указанию в уставе компании.

Договор дарения от имени дарителя может заключить его представитель.

Форма договора дарения

В зависимости от вида подарка договор может быть заключен в устной или письменной формах.

Если дарят предметы личного пользования и бытового назначения сделка может быть заключена устно.

Когда же дарят недвижимое имущество, валютные ценности на сумму, превышающую пятидесятикратный размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан, такой договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Особого внимания требует дарение земельных участков сельскохозяйственного назначения — здесь действуют отдельные правила, в частности, в отношении семейного круга одаряемых.

В случае дарения с условием передачи имущества в будущем договор действует лишь до момента смерти любой из сторон.

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Даритель может отказаться от передачи подарка в будущем, если после заключения договора его имущественное положение существенно ухудшилось.

Даритель имеет право требовать от одаряемого исполнения возложенной на него обязанности в пользу третьего лица.

Он также может потребовать расторжения договора в случаях нарушения прав третьих лиц, уголовного преступления со стороны одаряемого или угрозы уничтожения ценного подарка.

При удостоверении нотариусом договора дарения должны быть представлены следующие документы:

паспорта и регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика;

доверенность (если будет действовать представитель);

если договор с участием юридического лица, документы подтверждающие правомочность и дееспособность юридического лица;

документы, подтверждающие право собственности отчуждаемого имущества;

согласие супругов (в случае распоряжения общим имуществом супругов);

оценка объекта дарения (в случае если предусмотрена уплата налога).

Но окончательный список документов зависит от конкретной ситуации — его определяет нотариус.

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