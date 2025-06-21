В Минюсте рассказали, что нужно знать о договоре дарения — Finance.ua

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В Минюсте рассказали, что нужно знать о договоре дарения

Личные финансы
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В Минюсте рассказали, что нужно знать о договоре дарения
В Минюсте рассказали, что нужно знать о договоре дарения
Договор дарения — это не только проявление благих намерений, но и серьезная сделка, которая требует внимания к юридическим деталям.
В Министерстве юстиции рассказывают, что следует знать о договоре дарения.

Что следует знать о договоре дарения

Договор дарения — это передача имущества бесплатно в собственность другому лицу.
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Однако если получатель подарка обязан что-то сделать в ответ — это уже не дарение.

Кто и что может дарить

В подарок можно передать движимые вещи, учитывая средства и ценные бумаги, недвижимые вещи, а также имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем.
Договор может быть заключен как физлицами, так и юрлицами. Это также разрешено государству, АР Крым и территориальным общинам.
В то же время родители или опекуны не имеют права дарить имущество детей, подопечных.
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Если договор заключает один из супругов с посторонним лицом, следует предварительно выделить или определить долю в общем имуществе.
А при дарении между предприятиями это возможно только по прямому указанию в уставе компании.
Договор дарения от имени дарителя может заключить его представитель.

Форма договора дарения

В зависимости от вида подарка договор может быть заключен в устной или письменной формах.
Если дарят предметы личного пользования и бытового назначения сделка может быть заключена устно.
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Когда же дарят недвижимое имущество, валютные ценности на сумму, превышающую пятидесятикратный размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан, такой договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Особого внимания требует дарение земельных участков сельскохозяйственного назначения — здесь действуют отдельные правила, в частности, в отношении семейного круга одаряемых.
В случае дарения с условием передачи имущества в будущем договор действует лишь до момента смерти любой из сторон.
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Даритель может отказаться от передачи подарка в будущем, если после заключения договора его имущественное положение существенно ухудшилось.
Даритель имеет право требовать от одаряемого исполнения возложенной на него обязанности в пользу третьего лица.
Он также может потребовать расторжения договора в случаях нарушения прав третьих лиц, уголовного преступления со стороны одаряемого или угрозы уничтожения ценного подарка.
При удостоверении нотариусом договора дарения должны быть представлены следующие документы:
  • паспорта и регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика;
  • доверенность (если будет действовать представитель);
  • если договор с участием юридического лица, документы подтверждающие правомочность и дееспособность юридического лица;
  • документы, подтверждающие право собственности отчуждаемого имущества;
  • согласие супругов (в случае распоряжения общим имуществом супругов);
  • оценка объекта дарения (в случае если предусмотрена уплата налога).
Но окончательный список документов зависит от конкретной ситуации — его определяет нотариус.
По материалам:
Finance.ua
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