Как передать собственное имущество другому лицу: завещание, дарение или договор содержания — Finance.ua

Как передать собственное имущество другому лицу: завещание, дарение или договор содержания Сегодня 14:18 — Личные финансы

Как передать собственное имущество другому лицу: завещание, дарение или договор содержания, Фото: freepik

Для украинцев доступно несколько способов передачи собственного имущества: оформление договора дарения, оставление завещания или заключение договора пожизненного содержания. Прежде чем выбрать один из вариантов, следует проанализировать личные обстоятельства и потребности сторон.

На сайте Заречного районного суда объяснили особенности передачи собственного имущества.

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Часто украинцы обращаются в суд по вопросу наследства. Это происходит из-за сложности законодательных процедур, а также недостаточной правовой осведомленности населения.

Выбор наилучшего способа передачи имущества после смерти может быть непростым, и многим украинцам важно решить, что лучше — завещание, договор дарения или пожизненное содержание.

Дарственная

Договор дарения — неплохой вариант, ведь после его оформления не предусматриваются дополнительные расходы.

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Однако следует быть осторожным, ведь существуют ситуации, когда после подписания договора лицо, передавшее имущество, может потерять доступ к своему жилью или имуществу, которое было подарено.

Завещание

Завещание позволяет определить, кто и в каких частях получит имущество после смерти, но оно может быть изменено или отменено завещателем в любой момент.

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Этот метод предусматривает расходы по нотариальному оформлению для завещателя, а также наследникам придется уплатить средства за оформление права собственности.

Договор пожизненного содержания

Договор пожизненного содержания предусматривает, что имущество переходит к другому лицу только после смерти того, кто получает уход.

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Однако этот вариант имеет свои риски и особенности: человек, получающий уход, может в одностороннем порядке расторгнуть договор, что может привести к финансовым потерям для того, кто осуществляет уход.

Следует быть осмотрительным, ведь даже судебные процессы не всегда позволяют вернуть потраченные средства.

Какой способ передачи имущества выбрать

Чтобы избежать возможных трудностей и судебных процессов, специалисты советуют обратиться к юристу перед подписанием любого документа.

Следует понимать, что обжаловать такие сделки может быть очень сложно, поскольку нотариусы тщательно проверяют дееспособность сторон перед их подписанием.

Каждый метод передачи имущества имеет свои особенности и варианты внедрения, которые зависят от личных событий сторон.

Дарение часто выбирают для близких людей, завещание позволяет четко распределить имущество, а договор пожизненного содержания подходит для нуждающихся в регулярной поддержке.

Напомним, согласно украинскому законодательству, срок для принятия наследства составляет 6 месяцев со дня открытия наследства, то есть от даты смерти наследодателя.

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