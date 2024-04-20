Как отказаться от наследства, находясь за границей: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как отказаться от наследства, находясь за границей: пошаговая инструкция Сегодня 11:07 — Личные финансы

Как отказаться от наследства, находясь за границей: пошаговая инструкция

Из-за полномасштабного российского вторжения многие граждане Украины находятся за пределами родины. Различная нормативно-правовая база каждой страны может повлечь за собой сложности при наследовании.

Об особенностях отказа от наследства, находясь за границей Украины, рассказала юрист Тина Клецко.

По ее словам, прежде всего следует отметить, что подача заявления об отказе от наследства является непосредственным поступком, который должен совершить наследник.

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Как отказаться от наследства, если вы находитесь за границей

1. Выясните место открытия наследства

Обычно наследство открывается по последнему месту жительства или регистрации наследодателя или по местонахождению наследственного имущества (основной его части).

2. Обратитесь в консульское учреждение Украины или дипломатическое представительство Украины в государстве пребывания

Наследник собственноручно составляет заявление об отказе от наследства.

В дальнейшем с заявлением следует обратиться к консулу, который засвидетельствует подлинность подписи наследника и проставит свою подпись и гербовую печать. Консульские должностные лица наделены полномочиями совершать нотариальные действия за пределами Украины.

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3. Отправьте заявление об отказе от наследства средствами международной почтовой связи

После заверения подписи на заявлении наследник должен отправить заявление почтовыми средствами нотариусу, который работает на территории Украины и который должен будет объявлять об открытии наследства.

4. Подача документов через законного представителя

Для того чтобы не беспокоиться о законности действий нотариуса, лицо также может подать соответствующие документы через своего представителя, который передаст их нотариусу.

В таком случае гражданин самостоятельно выбирает, каким образом следует передать представителю все необходимые документы.

5. Открытие наследственного дела

Если наследник направил находящемуся в Украине нотариусу заявление об отказе от наследства без заверения должным образом своей подписи, то оно в таком случае все равно будет принято.

Однако есть нюанс — нотариус сообщает наследнику о том, что наследственное дело было заведено и он должен послать повторно заявление, в котором его подпись заверена нотариально, или лично явиться к нотариусу для реализации своих прав.

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Какие сроки для этого существуют

Наследственное дело должно быть открыто в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Поэтому граждане Украины, которые находятся за границей, должны подать заявление об отказе от наследства в течение этого времени.

Если в течение 6 месяцев не было подано заявление на вступление в наследство, то граждане считаются автоматически отказавшимися от принятия наследства.

Следовательно, чтобы отказаться от наследства, не нужно появляться лично, поскольку действующее украинское законодательство предусматривает альтернативные процедуры для полной реализации прав наследников, которые находятся на постоянном месте жительства за рубежом.

Напомним, в Украине изменились правила оформления наследства. В конце января этого года в Украине вступили в силу два закона, которые вносят изменения в порядок открытия и оформления наследия.

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