Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости — Finance.ua

Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости
Если вы приобрели новое жилье или получили в наследство недвижимость, вам необходимо переоформить документы на газоснабжение.
Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».
Для начала вам необходимо найти ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), который находится на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.
Какие документы необходимы для переоформления:
- ваш ИНН (РНУКНП);
- паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с нашего сайта);
- согласие совладельцев, если жилье имеет несколько собственников.
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Отмечается, что дополнительно может потребоваться:
- счет за газ, если нужно уточнить ЭИС-код или другие детали;
- свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности.
Что делать после того, как собрали нужные документы
Далее следует подать собранные документы одним из доступных способов:
- отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua;
- отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в «ООО «ГК Нафтогаз Украины»;
- посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов.
Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ.
Напомним, если вы унаследуете недвижимость, то от долгов, которые с ней связаны, не отмахнуться. Наследник должен вернуть долг, перешедший ему по наследству с недвижимостью, в размере, не большем, чем цена объекта.
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