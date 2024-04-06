Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости — Finance.ua

Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости Сегодня 11:04 — Личные финансы

Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости

Если вы приобрели новое жилье или получили в наследство недвижимость, вам необходимо переоформить документы на газоснабжение.

Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

Читайте также Как украинцам за рубежом оформить право на наследство

Для начала вам необходимо найти ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), который находится на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.

Какие документы необходимы для переоформления:

ваш ИНН (РНУКНП);​

паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;​

документ, подтверждающий право собственности на жилье;​

заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с нашего сайта);​

согласие совладельцев, если жилье имеет несколько собственников.​

Читайте также Страховые выплаты могут передаваться по наследству

Отмечается, что дополнительно может потребоваться:

счет за газ, если нужно уточнить ЭИС-код или другие детали;​

свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности.​

Что делать после того, как собрали нужные документы

Далее следует подать собранные документы одним из доступных способов:

отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua;​

отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в «ООО «ГК Нафтогаз Украины»;

посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов.​

Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ.

Читайте также Вклад в банке по наследству: как действовать если банк ликвидируется

Напомним, если вы унаследуете недвижимость, то от долгов, которые с ней связаны, не отмахнуться. Наследник должен вернуть долг, перешедший ему по наследству с недвижимостью, в размере, не большем, чем цена объекта.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.