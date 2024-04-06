Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости — Finance.ua
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Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости

Личные финансы
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Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости
Как переоформить документы на газоснабжение при наследовании или покупке недвижимости
Если вы приобрели новое жилье или получили в наследство недвижимость, вам необходимо переоформить документы на газоснабжение.
Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».
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Для начала вам необходимо найти ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), который находится на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.

Какие документы необходимы для переоформления:

  • ваш ИНН (РНУКНП);​
  • паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;​
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье;​
  • заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с нашего сайта);​
  • согласие совладельцев, если жилье имеет несколько собственников.​
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Отмечается, что дополнительно может потребоваться:

  • счет за газ, если нужно уточнить ЭИС-код или другие детали;​
  • свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности.​

Что делать после того, как собрали нужные документы

Далее следует подать собранные документы одним из доступных способов:
  • отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua;​
  • отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в «ООО «ГК Нафтогаз Украины»;
  • посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов.​
Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ.
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Напомним, если вы унаследуете недвижимость, то от долгов, которые с ней связаны, не отмахнуться. Наследник должен вернуть долг, перешедший ему по наследству с недвижимостью, в размере, не большем, чем цена объекта.
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По материалам:
РБК-Україна
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