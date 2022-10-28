Вклад в банке по наследству: как действовать если банк ликвидируется — Finance.ua

Вклад в банке по наследству: как действовать если банк ликвидируется Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Введение военного положения в Украине повлекло за собой множество изменений в правовом регулировании различных сфер жизни, в том числе и наследственных правоотношений.

Сегодня нотариальные действия совершаются с учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 г. № 164 и приказа Министерства юстиции Украины от 11.03.2022 г. № 1118/5.

Об этом сообщают в ФГВФЛ.

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Этими документами, среди прочего, установлены следующие особенности в процедуре наследования:

ход срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца;

то есть к довоенному сроку принятия наследства в 6 месяцев прибавляется еще 4 месяца, что в сумме составляет срок 10 месяцев для принятия наследства со времени его открытия (дня смерти человека или объявления его умершим);

свидетельство о праве на наследство выдается по истечении срока для принятия наследства;

наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины, независимо от места открытия наследства (последнего места жительства наследодателя, а если оно неизвестно — местонахождения его недвижимого имущества или основной части);

нотариус может завести наследственное дело без использования наследственного реестра (если такой доступ ограничен); однако, когда доступ к реестру будет восстановлен, в течение 5 рабочих дней он должен проверить наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора и завещания и осуществить регистрацию наследственного дела, если им не будут выявлены другие наследственные дела в таком реестре;

с целью недопущения злоупотреблений к регистрации в Наследственном реестре запрещена выдача свидетельства на наследство по делу, заведенному без использования реестра.

Выплата гарантированного возмещения наследникам вкладчиков банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, производится по результатам рассмотрения индивидуальных обращений.

Если наследник получил в наследство вклад в ликвидируемом банке, для получения надлежащих средств необходимо отправить в Фонд:

подписанное заявление о выплате гарантированного возмещения с указанием фактического места жительства, даты подачи;

копию ИНН;

заверенную личной подписью копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, с информацией о фамилии, имени, отчестве, серии, номере, наименовании или коде выдавшего документ органа, дате выдачи;

нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство. В случае обращения представителя наследника дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия документа, подтверждающего статус представителя лица.

Расчет суммы возмещения, уплачиваемой наследникам вкладчика, производится на основе, пропорциональной наследуемым ими частям вклада(ов), в пределах суммы возмещения, принадлежавшей этому вкладчику.

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