Почему 100% гарантия вкладов не может действовать постоянно — ответ ФГВФЛ Сегодня 08:03 — Кредит&Депозит

Почему 100% гарантия вкладов не может действовать постоянно — ответ ФГВФЛ

В период действия военного положения — 100% гарантия банковских вкладов способствует стабилизации банковской системы. И наоборот, в периоды покоя она может иметь обратный эффект. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

Слишком высокая или неограниченная сумма возмещения, которую вкладчики могут получить при признании банка неплатежеспособным, увеличивает моральный риск или риск необдуманного поведения.

Что такое моральный риск?

Моральный риск — это риск, связанный с тем, что наличие соглашения изменит поведение одной или обеих сторон, заключивших соответствующее соглашение.

На современном этапе рост морального риска можно считать одной из основных проблем банковской системы. Этот риск проявляется тогда, когда банковские учреждения и их клиенты не соблюдают ряд принципов осмотрительного экономического поведения.

Моральный риск, связанный с банковской деятельностью:

Как говорят в ФГВФЛ, особенностью существования морального риска, связанного с банковской деятельностью, является усиление конкурентной позиции отдельных банков, которые проводят рискованную политику, в частности — изменяют стоимость предлагаемых услуг.

Заемщик может осуществлять деятельность, которая увеличивает риск неплатежеспособности.



Ненадежные клиенты соглашаются на невыгодные условия, поскольку заранее знают, что они не будут их выполнять. Выход: контроль банков со стороны НБУ, контроль за поведением менеджеров во избежание угрозы банкротства.



Моральный риск вкладчика

Клиенты больше не считают своей обязанностью оценивать конкретный банк, которому собираются доверить свои деньги. Чем больше сумма гарантированного возмещения, тем вкладчик менее мотивирован убедиться в надежности выбранного банка.

Если банк с рисковым поведением предлагает более привлекательные проценты, чем его стабильные конкуренты, вопреки логике, клиенты могут отдавать именно ему предпочтение. Возникает эффект ошибочного восприятия информации и формулировки выводов.



«В теории поведенческих финансов такая ситуация объясняется эффектом присоединения к большинству, суть которого сводится к тому, что группа людей обладает коллективным разумом, а отдельные члены этой группы жертвуют личными интересами ради коллективных и выбирают услуги, вопреки логике, руководствуясь только размером предлагаемых банком процентных ставок», — говорят в Фонде.

С другой стороны, у банков будет дополнительный стимул к рисковым операциям, поскольку ответственность за возмещение средств в случае банкротства банка ложится на плечи страховщика депозитов, в Украине — это Фонд гарантирования вкладов.

Именно поэтому с 13 апреля 2022 года во время действия военного положения и три месяца после отмены или прекращения его действия, действует Закон о 100% возмещении Фондом средств по вкладам.

После завершения трехмесячного периода со дня отмены или прекращения действия военного положения сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

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