С начала года ФГВФЛ выплатил свыше 4,5 млрд грн вкладчикам ликвидируемых банков — Finance.ua

С начала года ФГВФЛ выплатил свыше 4,5 млрд грн вкладчикам ликвидируемых банков Сегодня 16:12 — Кредит&Депозит

В сентябре 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 378 млн грн. В целом в январе-сентябре текущего года вкладчики ликвидируемых Фондом банков получили гарантированное возмещение на сумму 4,565 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение сентября 2022 года

«С началом полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины ключевой задачей Фонда было обеспечить гарантированные выплаты. Мы понимали, что часть вкладчиков находится либо на временно оккупированных территориях, либо за границей, поэтому нет доступа к отделениям банков-агентов, где можно получить гарантированное возмещение. Для решения этой проблемы мы с четырьмя банками-агентами Фонда ввели дистанционные выплаты. Таким образом, Фонд ни на день не прекращал выплаты — за 9 месяцев этого года мы возместили более 4,5 млрд грн», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

Напомним, после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введено 100% гарантии за банковскими вкладами. Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на момент действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов.

По состоянию на 1 октября 2022 г. общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 95 544,9 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 100 231,3 млн грн.

В начале сентября 2022 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 52 банков и завершил ликвидацию 50 банков.

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