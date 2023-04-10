Страховые выплаты могут передаваться по наследству — Finance.ua

Страховые выплаты могут передаваться по наследству
Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследование — это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
Об этом пишет Пенсионный фонд.
В состав наследства входят права и обязанности, принадлежавшие умершему лицу на момент открытия наследства, и не прекратившиеся в результате его смерти.
Права и обязанности, неразрывно связанные непосредственно с лицом наследодателя, в частности, право на возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, в состав наследства не входят.
То есть наследники умершего человека могут получить только те страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, увечьем или другим повреждением здоровья, которые причитались застрахованному лицу, но не были получены им при жизни.
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