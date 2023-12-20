Как украинцам за рубежом оформить право на наследство — Finance.ua

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Как украинцам за рубежом оформить право на наследство

Личные финансы
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Как украинцам за рубежом оформить право на наследство
Как украинцам за рубежом оформить право на наследство
Украинцы, нашедшие временную защиту от войны за границей, могут испытывать трудности с оформлением, заменой или восстановлением документов.
Как нашим гражданам за рубежом оформить право на наследство, которое осталось в Украине — объяснили в Офисе омбудсмена.
Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследник, желающий принять наследство, должен лично подать соответствующее заявление.
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Этот документ должен быть нотариально заверен подписью нотариуса страны пребывания.
В зависимости от наличия международных договоров между страной пребывания и Украиной вам может понадобиться проставление апостиля.
Также необходимо сделать нотариально заверенный перевод заявления на украинский язык.
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Наследники за пределами Украины могут подавать такое заявление по почте на адрес нотариуса, находящегося на территории Украины.
Заявление следует отправить почтовым отправлением до истечения 6-месячного срока после смерти наследодателя.
Указанный срок для оформления наследства может быть увеличен еще на четыре месяца во время действия военного положения.
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Если нет возможности отправить письмо в Украину, нужно обратиться в консульские учреждения или дипломатические представительства Украины в стране пребывания.
«Наследник подает в консульское учреждение заявление о принятии наследства — лично или письмом. В первом случае заверять нотариально подпись наследника не нужно — консульство установит личность наследника и проверит его подпись на основании документов, подтверждающих личность», — говорят в Офисе омбудсмена.
Работники дипломатических/консульских учреждений могут выдавать свидетельства о праве на наследство, удостоверять правильность копий документов и выписок из них, подлинность подписи, перевода документов с одного языка на другой и т. п.

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По материалам:
Українська правда
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