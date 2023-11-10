В Украине обновили правила наследования: что изменилось — Finance.ua

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В Украине обновили правила наследования: что изменилось

Личные финансы
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В Украине обновили правила наследования: что изменилось
В Украине обновили правила наследования: что изменилось
В Украине откроется обновленная процедура получения наследства. В частности, изменилось место открытия наследства, а также сроки выдачи документа. Соответствующие изменения поддержала Верховная Рада Украины на заседании 8 ноября 2023 года.
Так, парламентарии во втором чтении проголосовали сразу за два законопроекта, изменяющих процедуру получения наследства. Это:
  • законопроект № 9287 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка принятия наследства»;
  • законопроект № 9288 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усовершенствовании порядка принятия наследства».

Как изменится процедура получения наследства в Украине

  • местом открытия наследства будут считать последнее место жительства наследодателя;
  • если место жительства наследодателя невозможно выяснить или оно зарегистрировано за пределами Украины — местом открытия наследства станет местонахождение недвижимого имущества или его основной части;
  • если местом открытия наследства укажут населенный пункт, где продолжаются боевые действия или который находится под временной оккупацией россией, по поводу наследства можно будет обращаться к любому нотариусу.
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Кроме того, свидетельство о праве на наследство можно будет получить после того, как истечет срок для принятия наследства. До изменений срок составлял полгода. Также отмечается, что на период действия военного или чрезвычайного положения в стране останавливаются сроки исковой давности (все сроки, установленные Гражданским кодексом Украины).

Справка Finance.ua:

  • получить квартиру или дом по наследству большинство, пожалуй, не против. Впрочем, на радостях в такой ситуации не стоит терять бдительность. Недвижимое имущество, которое вам завещали, может оказаться с сюрпризом — долгами;
  • Заметьте: наследник должен вернуть долг, перешедший ему по наследству с недвижимостью, в размере, не большем, чем цена объекта. Подробно о том, какие долги могут перейти по наследству с недвижимостью, рассказали здесь.
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По материалам:
Фокус
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