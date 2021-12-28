Как поделить наследство без завещания

Завещание значительно упрощает процесс раздела любого имущества между наследниками, однако умерший не всегда успевает при жизни оформить этот документ. Как в таком случае разделить недвижимость и другое наследство без завещания?

Как пишет Сегодня, основные правила, как делить наследство между наследниками первой очереди, изложены в статье 1261 ГК Украины.

Эта очередь наследников действует и в вопросах раздела недвижимости: сначала право на владение активами имеют дети умершего, его вторая половина, а также мать и отец.

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Особенность законодательных норм, как делится наследство между детьми, заключается в том, что одинаковые права имеют как усыновленные наследники, так и дети, беременность которыми наступила при жизни наследодателя, но родились они после его смерти.

Для раздела наследства после смерти мужа между женой и детьми действует такое основное правило: это должны быть равные части для родственников первой категории.

“Если чада не достигли совершеннолетия, у них нет возможности на указанный момент стать правопреемником, тогда оформлением документов занимается их представитель, определенный законом, – другой из родителей или опекун”, – отметил адвокат.

Супруги и дети от предыдущего брака. В таком случае наследники должны унаследовать активы в одинаковых частях, но это актуально только в случае, если потенциальных наследников не усыновил другая человек, а с женой (мужем) отношения были оформлены официально.

Дети от первого и второго брака. Они относятся к первой очередности наследования, определяющей равноценные права на имущество. Но если дети совершеннолетние, а отец был нетрудоспособен, вопрос, как делить наследство между детьми от разных браков, может быть урегулирован в суде.

Дети и внуки. Эксперт отмечает, что внуки относятся уже ко второй очереди наследования. Поэтому то, как делится наследство между детьми и внуками в соответствии с законодательством, будет решен в пользу детей, но они могут проявить инициативу, чтобы внуки получили определенные активы их наследства.

Важным аспектом является то, что при расторжении брака бывшая вторая половина теряет право наследования, как и при признании брака недействительным. Но это не касается детей, как родных, так и усыновленных: наследство достается им поровну.

Что такое фактическое принятие права наследства? Данная норма существенно меняет правила, как делить наследство, если нет завещания.

Например, гражданская жена, которая не менее пяти лет вела общий быт с наследодателем, и при этом не отказалась от наследства, может также быть наследницей.

Однако раздел наследства без завещания может осложнить факт общего права имущественной собственности умершего с одним из наследников.

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То есть, если есть другие претенденты на движимый или недвижимый актив наследства, которое невозможно разделить, совладельцу придется выплатить им денежные компенсации, или же провести продажу имущества, при недостатке финансов для выплаты другим наследникам.

Если обоим детям в наследство досталась квартира, то один из наследников должен заплатить второму деньги за его долю этого имущества или продать недвижимость и поделить средства поровну.

Справка Finance.ua:

наследство, которое наследник принимает на себя – это не только права, но и обязанности наследодателя. Расписки, штрафы, судебные решения и прочие обязательства, если таковые имеются, тоже «идут в комплекте» вместе с наследством. Как не платить по чужим долгам, когда кредит достался по наследству – читайте по ссылке;