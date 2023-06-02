Как в Украине заключить наследственный договор: подробное разъяснение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как в Украине заключить наследственный договор: подробное разъяснение

Личные финансы
34
Как в Украине заключить наследственный договор: подробное разъяснение
Как в Украине заключить наследственный договор: подробное разъяснение
Наследственный договор — это договор, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжение другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на его имущество. При этом завещание, которое отчуждатель составил в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, ничтожно.
Об этом рассказали в Региональном центре по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи в Херсонской области.
При этом отношения сторон не распространяются соответствующие правила о наследовании, в том числе право на обязательную долю.

Стороны в наследственном договоре:

  • отчуждатель — супруги, один из супругов или другое лицо;
  • приобретатель — физическое или юридическое лицо.

Отчуждателем и приобретателем по наследственному договору могут быть:

  • полностью дееспособные лица;
  • лица с неполной гражданской дееспособностью (лица от 14 до 18 лет);
  • лица, гражданская дееспособность которых ограничена трибуналом.
Приобретатель по наследственному договору не отвечает по обязательствам отчуждателя. В отличие от наследника, принявшего наследство и в соответствии со статьей 1282 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины) обязан удовлетворить требования кредитора, на приобретателя по наследственному договору такая обязанность не возлагается. В свою очередь, приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

Форма наследственного договора: письменная, нотариально удостоверенная.

Наследственный договор подлежит государственной регистрации в наследственном реестре.
В наследственный реестр вносятся сведения о государственной регистрации, изменении и расторжении наследственных договоров, а именно:
  1. отчуждателя (отчуждателей);
  2. удостоверение наследственного договора как документа;
  3. выдачи дубликата наследственного договора;
  4. документа, который меняет или на основании которого расторгнут наследственный договор;
  5. признание наследственного договора недействительным;
  6. регистратора.
Читайте также
За формирование в Наследственном реестре одной регистрационной записи об удостоверении наследственного договора, изменений к нему, расторжении наследственного договора, выдаче дубликата с выдачей соответствующего выписки установлен тариф в размере 51 гривны.

Особенности наследственного договора с участием супругов

Предметом наследственного договора может быть имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, а также имущество, являющееся личной собственностью любого из супругов.
Наследственным договором может быть установлено, что в случае смерти одного из супругов наследство переходит ко второму, а в случае смерти второго супруга его имущество переходит к приобретателю по договору.

Обеспечение исполнения наследственного договора

На имущество, определенное в наследственном договоре, нотариус, удостоверивший этот договор, налагает запрет на отчуждение. Отчуждатель имеет право назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за исполнением наследственного договора после его смерти. В случае отсутствия такого лица контроль за исполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства.

Расторжение наследственного договора

Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений.
Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию приобретателя в случае невозможности исполнения им распоряжений отчуждателя.
Остальные лица, в том числе наследники отчуждателя, не могут предъявлять требования о расторжении наследственного договора.

Прекращение наследственного договора

В случае смерти приобретателя наследственный договор считается прекращенным. В этом случае наследники приобретателя имеют право требовать от отчуждателя возмещения расходов, понесенных при выполнении наследственного договора в той части обязательств, которые были исполнены приобретателем до его смерти.
Если в соответствии с наследственным договором приобретатель обязан был совершить определенные действия после смерти отчуждателя, то в случае смерти приобретателя обязанность совершить эти действия переходит к его наследникам.

Признание наследственного договора недействительным

Наследственный договор может быть признан недействительным по основаниям, определенным нормами главы 16 ГК Украины, то есть по основаниям, которые являются общими для сделок.
Требование о признании недействительным наследственного договора может быть заявлено как отчуждателем и приобретателем, так и другим заинтересованным лицом.
В случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной наследственного договора, необходимо проверять, какие права и охраняемые законом интересы этого лица нарушены.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.