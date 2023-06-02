Как в Украине заключить наследственный договор: подробное разъяснение — Finance.ua

Как в Украине заключить наследственный договор: подробное разъяснение Сегодня 19:13 — Личные финансы

Как в Украине заключить наследственный договор: подробное разъяснение

Наследственный договор — это договор, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжение другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на его имущество. При этом завещание, которое отчуждатель составил в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, ничтожно.

Об этом рассказали в Региональном центре по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи в Херсонской области.

При этом отношения сторон не распространяются соответствующие правила о наследовании, в том числе право на обязательную долю.

Стороны в наследственном договоре:

отчуждатель — супруги, один из супругов или другое лицо;

приобретатель — физическое или юридическое лицо.

Отчуждателем и приобретателем по наследственному договору могут быть:

полностью дееспособные лица;

лица с неполной гражданской дееспособностью (лица от 14 до 18 лет);

лица, гражданская дееспособность которых ограничена трибуналом.

Приобретатель по наследственному договору не отвечает по обязательствам отчуждателя. В отличие от наследника, принявшего наследство и в соответствии со статьей 1282 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины) обязан удовлетворить требования кредитора, на приобретателя по наследственному договору такая обязанность не возлагается. В свою очередь, приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

Форма наследственного договора: письменная, нотариально удостоверенная.

Наследственный договор подлежит государственной регистрации в наследственном реестре.

В наследственный реестр вносятся сведения о государственной регистрации, изменении и расторжении наследственных договоров, а именно:

отчуждателя (отчуждателей); удостоверение наследственного договора как документа; выдачи дубликата наследственного договора; документа, который меняет или на основании которого расторгнут наследственный договор; признание наследственного договора недействительным; регистратора.

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За формирование в Наследственном реестре одной регистрационной записи об удостоверении наследственного договора, изменений к нему, расторжении наследственного договора, выдаче дубликата с выдачей соответствующего выписки установлен тариф в размере 51 гривны.

Особенности наследственного договора с участием супругов

Предметом наследственного договора может быть имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, а также имущество, являющееся личной собственностью любого из супругов.

Наследственным договором может быть установлено, что в случае смерти одного из супругов наследство переходит ко второму, а в случае смерти второго супруга его имущество переходит к приобретателю по договору.

Обеспечение исполнения наследственного договора

На имущество, определенное в наследственном договоре, нотариус, удостоверивший этот договор, налагает запрет на отчуждение. Отчуждатель имеет право назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за исполнением наследственного договора после его смерти. В случае отсутствия такого лица контроль за исполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства.

Расторжение наследственного договора

Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений.

Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию приобретателя в случае невозможности исполнения им распоряжений отчуждателя.

Остальные лица, в том числе наследники отчуждателя, не могут предъявлять требования о расторжении наследственного договора.

Прекращение наследственного договора

В случае смерти приобретателя наследственный договор считается прекращенным. В этом случае наследники приобретателя имеют право требовать от отчуждателя возмещения расходов, понесенных при выполнении наследственного договора в той части обязательств, которые были исполнены приобретателем до его смерти.

Если в соответствии с наследственным договором приобретатель обязан был совершить определенные действия после смерти отчуждателя, то в случае смерти приобретателя обязанность совершить эти действия переходит к его наследникам.

Признание наследственного договора недействительным

Наследственный договор может быть признан недействительным по основаниям, определенным нормами главы 16 ГК Украины , то есть по основаниям, которые являются общими для сделок.

Требование о признании недействительным наследственного договора может быть заявлено как отчуждателем и приобретателем, так и другим заинтересованным лицом.

В случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной наследственного договора, необходимо проверять, какие права и охраняемые законом интересы этого лица нарушены.

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