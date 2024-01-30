Как меняются с 30 января требования к месту открытия наследства — Finance.ua

Как меняются с 30 января требования к месту открытия наследства Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как меняются с 30 января требования к месту открытия наследства

С 30 января вступают в силу два Закона № 3449-IX и № 3450-IX. Их целью является усовершенствование порядка открытия и оформления наследства, а также защита прав наследников во время действия военного положения.

Об этом пишет «Юридический советчик для ВПЛ».

Во-первых, законодателем уточнено понятие «место открытия наследства»:

По общему правилу, местом открытия наследства является последнее местожительство наследодателя. Если же местожительство наследодателя неизвестно, местом открытия наследства будет местонахождение недвижимого имущества или его основной части.

Если же последнее местожительство наследодателя находится на территории иностранного государства, то наследственное правоотношение будет регулироваться правом государства, где было его последнее местожительство.

в отношении недвижимого имущества — правом государства, в котором находится такое имущество;

по отношению к имуществу, которое подлежит государственной регистрации в Украине — правом Украины.

После смерти наследодателя наследникам следует обратиться с заявлением о принятии наследства/отказом в принятии наследства именно по месту открытия наследства. Затем после истечения срока принятия наследства опять же придется обращаться с заявлением о выдаче свидетельства о наследстве не к любому нотариусу, а по месту открытия наследства. Именно поэтому по возможности лучше иметь документальное подтверждение последнего местожительства наследника.

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Чем его можно подтвердить?

Справкой о регистрации/последнем местожительстве наследодателя, выданной исполнительным органом местного совета.

Пример

Если на момент смерти человек постоянно проживал в г. Харьков — местом открытия наследства, а значит и местом, где можно обратиться к нотариусу за его открытием, будет г. Харьков.

Если же человек не имел места постоянного проживания (или его невозможно подтвердить документально — например, не было «прописки»), обращаемся за местонахождением его недвижимого имущества; не было недвижимого имущества — обращаемся за местонахождением движимого имущества (к примеру, остался автомобиль с регистрацией в Полтавской области — там и будет место открытия наследства).

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Во-вторых, на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения/отмены предусмотрено исключение из правила — возможность обращаться с заявлениями по наследству не по месту открытия наследства. Но это касается только тех случаев, когда место открытия наследства:

населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия и в отношении которых не определена дата возобновления таких полномочий,

территория, на которой ведутся активные боевые действия, или временно оккупирована рф, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Если местом открытия наследства является населенный пункт/территории, активные боевые действия/временно оккупированные или где органы государственной власти временно не осуществляют/осуществляют не в полном объеме свои полномочия, а также в случае возбуждения наследственного дела не по месту открытия наследства до 30 января 2024 г. — дня вступления в силу изменений нотариальные действия совершаются по месту подачи первого заявления.

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